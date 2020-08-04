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День Марии Магдалины: молитва, традиции, что нельзя делать 4 августа

Анна Паскевич
Анна Паскевич
Праздники
1,3 т.
Мария Магдалина была первой из людей, удостоившихся явления Воскресшего Спасителя

Мария Магдалина была первой из людей, удостоившихся явления Воскресшего Спасителя. Скриншот видео YouTube

Во вторник, 4 августа, православные верующие отмечают День памяти Марии Магдалины. Эта христианская святая была последовательницей Иисуса Христа, мироносицей, которая присутствовала при Распятии Сына Божьего и была первой из людей, удостоившихся явления Воскресшего Спасителя.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям подробнее узнать о празднике, его истории, традициях, а также о том, что нельзя делать в этот день.

Святая Мария Магдалина. Икона

Святая Мария Магдалина. Икона (фото: Pinterest)

История праздника

Хотя во многих источниках Мария Магдалина представлена как кающаяся блудница, в Библии не сказано об этом. Однако говорится, что Мария была одержима семью демонами и исцелена Иисусом Христом.

После этого она последовала за Спасителем. Магдалина присутствовала на Голгофе во время Его распятия, была свидетельницей погребения и стала одной из жен-мироносиц, которым ангел сообщил благую весть о Воскресении Иисуса. Кроме того, Мария Магдалина первой увидела воскресшего Сына Божьего, Он поручил ей возвестить апостолам о своем воскресении.

Традиции праздника

В народе День памяти Марии Магдалины известен под названиями Марья Ягодница, Марьин день, Мироносица.

К святой Марии Магдалине молились об исцелении от беснования, от блудной страсти; девушки просили даровать им неземную красоту. Также собирали утреннюю росу в серебряную емкость и умывались ею, чтобы сделать кожу здоровее и придать ей румянец.

Также в Марьин день обычно созревали ягоды и люди отправлялись собирать их, чтобы заготовить на зиму компоты и варенья.

Мария Ягодница: такое название праздник получил благодаря тому, что в это время начиналась заготовка ягод на зиму

Мария Ягодница: такое название праздник получил благодаря тому, что в это время начиналась заготовка ягод на зиму (фото: Pixabay)

Что нельзя делать в День Марии Магдалины

  • Если в Марьин день идет дождь – работы в поле под запретом: иначе молния может убить работников. Если работу нельзя было отложить, люди молились святой Марии Магдалине и просили ее о покровительстве.

  • По поверью, девушкам в этот день стоит отказаться от тяжелого труда, чтобы не надорвать здоровье.

  • Не рекомендуется решать финансовые проблемы, брать кредит и т.д.

  • Нельзя ссориться, конфликтовать, ругаться, сквернословить, желать кому-либо зла и думать о плохом – как и во все другие дни.

По приметам на 4 августа судили о будущем урожае льна

По приметам на 4 августа судили о будущем урожае льна (фото: Pixabay)

Приметы на 4 августа

  • Идет гроза 4 августа – к богатому урожаю зерновых.

  • Сильная роса в Марьин день – урожай льна будет плохим.

  • Цветочные луковицы необходимо достать из земли, поскольку вскоре начнутся заморозки.

Мария Магдалина. Мозаика Николая Бодаревского

Мария Магдалина. Мозаика Николая Бодаревского (фото: Wikipedia)

Молитва Марии Магдалине

О святая мироносице и всехвальная равноапостольная Христова ученице Магдалино Марие! К тебе, яко верней и мощней о нас к Богу ходатаице, грешнии и недостойнии, ныне усердно прибегаем и в сокрушении сердец наших молимся. Ты в житии своем страшныя козни бесовския испытала еси, но благодатию Христовою явно тех свободилася еси, и нас молитвами твоими от сети бесовския избави, да выну во всем житии нашем делом, словом, мыслию и тайными помышлении сердец наших верно послужим единому Святому Владыце Богу, якоже Тому обещалися есмы. Ты паче всех благ земных сладчайшаго Господа Иисуса возлюбила еси и Тому чрез все житие добре последовала еси, Божественными учении Его и благодатию не токмо свою душу питающи, но и множество людей от тьмы языческия ко Христа чудному свету приводящи; то ведуще, просим тя: испроси нам у Христа Бога благодать просвещающую и освящающую, да, ею осеняеми, преуспеваем в вере и благочестии, в подвизех любве и самоотвержения, да неленостно тщимся служити ближним в их нуждах духовных и телесных, памятующе пример твоего человеколюбия. Ты, святая Марие, бодренно благодатию Божиею протекла еси житие на земли и мирно отшла еси во обители Небесныя, моли Христа Спаса, да молитвами твоими сподобит нас непреткновенно совершити странствие наше в сей юдоли плача и в мире и покаянии скончати живот наш, да тако и в святости на земли поживше, вечныя блаженныя жизни на Небеси сподобимся и тамо с тобою и всеми святыми вкупе выну восхвалим Троицу Нераздельную, воспоим Едино Божество, Отца и Сына и Духа Всесвятаго, во веки веков. Аминь.

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