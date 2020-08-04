День Марии Магдалины: молитва, традиции, что нельзя делать 4 августа

Во вторник, 4 августа, православные верующие отмечают День памяти Марии Магдалины. Эта христианская святая была последовательницей Иисуса Христа, мироносицей, которая присутствовала при Распятии Сына Божьего и была первой из людей, удостоившихся явления Воскресшего Спасителя.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям подробнее узнать о празднике, его истории, традициях, а также о том, что нельзя делать в этот день.

Святая Мария Магдалина. Икона (фото: Pinterest)

История праздника

Хотя во многих источниках Мария Магдалина представлена как кающаяся блудница, в Библии не сказано об этом. Однако говорится, что Мария была одержима семью демонами и исцелена Иисусом Христом.

После этого она последовала за Спасителем. Магдалина присутствовала на Голгофе во время Его распятия, была свидетельницей погребения и стала одной из жен-мироносиц, которым ангел сообщил благую весть о Воскресении Иисуса. Кроме того, Мария Магдалина первой увидела воскресшего Сына Божьего, Он поручил ей возвестить апостолам о своем воскресении.

Традиции праздника

В народе День памяти Марии Магдалины известен под названиями Марья Ягодница, Марьин день, Мироносица.

К святой Марии Магдалине молились об исцелении от беснования, от блудной страсти; девушки просили даровать им неземную красоту. Также собирали утреннюю росу в серебряную емкость и умывались ею, чтобы сделать кожу здоровее и придать ей румянец.

Также в Марьин день обычно созревали ягоды и люди отправлялись собирать их, чтобы заготовить на зиму компоты и варенья.

Мария Ягодница: такое название праздник получил благодаря тому, что в это время начиналась заготовка ягод на зиму (фото: Pixabay)

Что нельзя делать в День Марии Магдалины

Если в Марьин день идет дождь – работы в поле под запретом: иначе молния может убить работников. Если работу нельзя было отложить, люди молились святой Марии Магдалине и просили ее о покровительстве.

По поверью, девушкам в этот день стоит отказаться от тяжелого труда, чтобы не надорвать здоровье.

Не рекомендуется решать финансовые проблемы, брать кредит и т.д.

Нельзя ссориться, конфликтовать, ругаться, сквернословить, желать кому-либо зла и думать о плохом – как и во все другие дни.

По приметам на 4 августа судили о будущем урожае льна (фото: Pixabay)

Приметы на 4 августа

Идет гроза 4 августа – к богатому урожаю зерновых.

Сильная роса в Марьин день – урожай льна будет плохим.

Цветочные луковицы необходимо достать из земли, поскольку вскоре начнутся заморозки.

Мария Магдалина. Мозаика Николая Бодаревского (фото: Wikipedia)

Молитва Марии Магдалине

О святая мироносице и всехвальная равноапостольная Христова ученице Магдалино Марие! К тебе, яко верней и мощней о нас к Богу ходатаице, грешнии и недостойнии, ныне усердно прибегаем и в сокрушении сердец наших молимся. Ты в житии своем страшныя козни бесовския испытала еси, но благодатию Христовою явно тех свободилася еси, и нас молитвами твоими от сети бесовския избави, да выну во всем житии нашем делом, словом, мыслию и тайными помышлении сердец наших верно послужим единому Святому Владыце Богу, якоже Тому обещалися есмы. Ты паче всех благ земных сладчайшаго Господа Иисуса возлюбила еси и Тому чрез все житие добре последовала еси, Божественными учении Его и благодатию не токмо свою душу питающи, но и множество людей от тьмы языческия ко Христа чудному свету приводящи; то ведуще, просим тя: испроси нам у Христа Бога благодать просвещающую и освящающую, да, ею осеняеми, преуспеваем в вере и благочестии, в подвизех любве и самоотвержения, да неленостно тщимся служити ближним в их нуждах духовных и телесных, памятующе пример твоего человеколюбия. Ты, святая Марие, бодренно благодатию Божиею протекла еси житие на земли и мирно отшла еси во обители Небесныя, моли Христа Спаса, да молитвами твоими сподобит нас непреткновенно совершити странствие наше в сей юдоли плача и в мире и покаянии скончати живот наш, да тако и в святости на земли поживше, вечныя блаженныя жизни на Небеси сподобимся и тамо с тобою и всеми святыми вкупе выну восхвалим Троицу Нераздельную, воспоим Едино Божество, Отца и Сына и Духа Всесвятаго, во веки веков. Аминь.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, магнитные бури накроют Землю в августе 2020: как защититься.