День Ксении: что строго нельзя делать и как молиться святой

В субботу, 6 февраля, православная церковь чтит память двух христианских святых по имени Ксения: блаженной Ксении Петербургской и преподобной Ксении Миласской.

В народе этот день известен как День Аксении, Ксения, День Ксении и считается переломным моментом зимы: наши предки по погоде 6 февраля судили о том, какой будет весна. Подробнее о традициях, приметах и запретах праздника рассказывает OBOZREVATEL.

Кто такая Ксения Миласская

Преподобная Ксения Миласская жила в пятом веке в Риме. Она была родом из богатой семьи, но решила посвятить себя Богу и стала вести аскетическую жизнь, никому не рассказывая о своем знатном происхождении. В городе Миласе (современная Турция) на средства, взятые из дома, святая купила участок земли и построила церковь имени первомученика Стефана.

Преподобная Ксения Миласская жила в пятом веке в Риме azbyka.ru

Кто такая Ксения Петербуржская

Блаженная Ксения Петербуржская родилась около 1730 года в Санкт-Петербурге. Она была замужем за придворным певчим, но, когда ей было 26 лет, овдовела. Тогда святая раздала все, что имела, и стала ходить по улицам в лохмотьях, словно юродивая. Ночью она возносила молитвы в поле, а днем наставляла людей и давала советы: о ее чудесах и пророчествах по сей день ходят легенды.

Так она прожила около 45 лет. Взяв на себя подвиг юродства, один из самых трудных, святая подвергалась презрению и насмешкам. Она умерла около 1802 года и была похоронена на Смоленском кладбище Санкт-Петербурга, где позже в честь нее была построена часовня.

В день памяти блаженной Ксении к этой часовне приезжает множество людей, которые обращаются к святой с просьбами о помощи.

Блаженная Ксения Петербуржская родилась около 1730 года Wikimedia Commons

Традиции в День Ксении

6 февраля верующие молятся святой Ксении Петербуржской о помощи и заступлении. А земля с ее могилы считается чудодейственной: горсточку приносят домой и хранят у иконостаса.

Наши предки День Ксении считали "переломом зимы". Считалось, что с этого момента до следующего урожая нужно столько же припасов, сколько уже съедено.

Чтобы узнать, каким будет урожай, проводили специальное гадание: вечером клали на стол немного ржи и если с утра казалось, что зерна стало больше, это было хорошим знаком.

День Ксении считался переломным моментом зимы Pixabay

Что нельзя делать в День Ксении

Ссориться с окружающими, сквернословить.

Заниматься любым рукоделием.

Стричь ногти и волосы.

Перестилать постель.

Рассказывать о том, что приснилось.

Завязывать узлы.

Приметы 6 февраля

Какая погода на Ксению, такая и весна будет.

Метель – к затяжной весне.

Ясно и греет солнце – весна будет красной.

Молитва святой Ксении

Молитва святой Ксении

Как сообщал OBOZREVATEL, ретроградный Меркурий, который продлится до 21 февраля 2021 года, станет особенно тяжелым для Козерогов, Весов и Дев.