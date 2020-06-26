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День крымскотатарского флага: история праздника, что он символизирует и как отмечается

Алина Мельник
Алина Мельник
Праздники
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В 2020 году празднику исполняется 10 лет

В 2020 году празднику исполняется 10 лет

В пятницу, 26 июня, в Украине отмечается День крымскотатарского флага – национального флага коренного народа Крыма. В 2020 году празднику исполняется 10 лет: он был учрежден в 2010 году.

О традициях праздника, его истории и о том, что символизирует собой крымскотатарский флаг, рассказывает OBOZREVATEL.

История праздника

Дата празднования Дня крымскотатарского флага была выбрана не случайно. Так, именно в этот день в 1991 году в Симферополе заработал второй Курултай крымскотатарского народа.

Предшествующий этому, первый Курултай проходил в 1917 году в Бахчисарае, сразу после Февральской революции. Тогда и был впервые принят крымскотатарский флаг. После обретения Украиной независимости, в 1991 году, он был признан национальным.

Крымскотатарский флаг изображает желтый герб на голубом фоне

Крымскотатарский флаг изображает желтый герб на голубом фоне "Крим.Реалії"

Что символизирует собой крымскотатарский флаг

Крымскотатарский флаг изображает желтый герб (тарак-тамга – в переводе герб-гребень) на голубом фоне. Голубой цвет является традиционным для тюркских народов, он использовался еще на знаменах Крымского ханства.

А герб был родовым знаком Гераев – правящей династии Крымского ханства. Считается, что первым этот символ начал использовать основатель ханства Хаджи I Герай.

Крымскотатарский флаг

Крымскотатарский флаг Wikipedia

Как отмечается День крымскотатарского флага: традиции

После аннексии Россией Крыма и ужесточения преследований крымских татар на полуострове главные праздничные мероприятия проводятся на материковой Украине под лозунгом: "Два флага – одна страна".

В частности, ко Дню крымскотатарского флага в 2020 году глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров анонсировал план праздничных мероприятий в Киеве, среди которых – торжественное поднятие крымскотатарского флага у здания МЗС Украины, автопробег, торжественное шествие и другие.

День крымскотатарского флага: история праздника, что он символизирует и как отмечается

День крымскотатарского флага: история праздника, что он символизирует и как отмечается

День крымскотатарского флага в аннексированном Крыму

В аннексированном Россией Крыму ко Дню крымскотатарского флага приурочена акция "Байракъ арекети" ("Движение флага"), которая начинается за несколько дней до праздника.

Суть акции – в том, что активисты на автомобилях ездят по Крыму и встречаются с соотечественниками. В 2020 году молодые люди решили проведать ветеранов крымскотатарского национального движения. Заканчивается акция восхождением на одну из известных вершин Акъ-Къая (Белая скала) в Белогорском районе Крыма.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее представитель Украины при ООН Сергей Кислица заявил, что ООН задокументировала новые нарушения прав человека Россией в Крыму.

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