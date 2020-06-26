В 2020 году празднику исполняется 10 лет

В пятницу, 26 июня, в Украине отмечается День крымскотатарского флага – национального флага коренного народа Крыма. В 2020 году празднику исполняется 10 лет: он был учрежден в 2010 году.

О традициях праздника, его истории и о том, что символизирует собой крымскотатарский флаг, рассказывает OBOZREVATEL.

История праздника

Дата празднования Дня крымскотатарского флага была выбрана не случайно. Так, именно в этот день в 1991 году в Симферополе заработал второй Курултай крымскотатарского народа.

Предшествующий этому, первый Курултай проходил в 1917 году в Бахчисарае, сразу после Февральской революции. Тогда и был впервые принят крымскотатарский флаг. После обретения Украиной независимости, в 1991 году, он был признан национальным.

Крымскотатарский флаг изображает желтый герб на голубом фоне "Крим.Реалії"

Что символизирует собой крымскотатарский флаг

Крымскотатарский флаг изображает желтый герб (тарак-тамга – в переводе герб-гребень) на голубом фоне. Голубой цвет является традиционным для тюркских народов, он использовался еще на знаменах Крымского ханства.

А герб был родовым знаком Гераев – правящей династии Крымского ханства. Считается, что первым этот символ начал использовать основатель ханства Хаджи I Герай.

Крымскотатарский флаг Wikipedia

Как отмечается День крымскотатарского флага: традиции

После аннексии Россией Крыма и ужесточения преследований крымских татар на полуострове главные праздничные мероприятия проводятся на материковой Украине под лозунгом: "Два флага – одна страна".

В частности, ко Дню крымскотатарского флага в 2020 году глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров анонсировал план праздничных мероприятий в Киеве, среди которых – торжественное поднятие крымскотатарского флага у здания МЗС Украины, автопробег, торжественное шествие и другие.

День крымскотатарского флага: история праздника, что он символизирует и как отмечается

День крымскотатарского флага в аннексированном Крыму

В аннексированном Россией Крыму ко Дню крымскотатарского флага приурочена акция "Байракъ арекети" ("Движение флага"), которая начинается за несколько дней до праздника.

Суть акции – в том, что активисты на автомобилях ездят по Крыму и встречаются с соотечественниками. В 2020 году молодые люди решили проведать ветеранов крымскотатарского национального движения. Заканчивается акция восхождением на одну из известных вершин Акъ-Къая (Белая скала) в Белогорском районе Крыма.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее представитель Украины при ООН Сергей Кислица заявил, что ООН задокументировала новые нарушения прав человека Россией в Крыму.