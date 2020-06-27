День Конституции: история праздника и интересные факты об Основном законе Украины

Алина Мельник Праздники 12:00, 27.06.2020 Обновлено: 12:51, 27.06.2020

В воскресенье, 28 мая, в Украине отмечается День Конституции. Это единственный государственный праздник, который закреплен в Основном законе страны.

Отмечается День Конституции в день ее принятия, состоявшегося в 1996 году на 5-й сессии Верховной Рады II созыва. Подробнее об истории праздника и самых интересных фактах о документе рассказывает OBOZREVATEL.

День Конституции: история праздника

Украинскую Конституцию писали в течение шести лет – с 1990 по 1996 год. До этого использовалась Конституция Украинской Советской Социалистической Республики.

В 9.18 утра 28 июня 1996 года Основной Закон Украины был принят. Верховная Рада работала непрерывно 23 часа – всю ночь с 27 на 28 июня. "ЗА" проголосовали 315 народных депутатов при 300 необходимых.

"Есть Конституция!" – так объявил результаты голосования председатель парламента Александр Мороз. После ночи работы для депутатов организовали небольшой банкет с конфетами и шампанским.

Конституция Украины вступила в силу в день ее принятия. Она закрепила правовые основы независимой страны, ее суверенитет и территориальную целостность, став важным шагом в обеспечении прав человека и гражданина и способствовав повышению международного авторитета Украины.

Интересные факты об украинской Конституции

  • "Отцом" украинской Конституции считается народный депутат Михаил Сирота, возглавлявший Временную специальную комиссию по доработке проекта.

  • Украина последней из всех постсоветских республик приняла Конституцию. При этом международное сообщество признало ее одной из самых демократичных в мире.

  • Предшественниками современной украинской Конституции были: Конституция Пилипа Орлика (1710), Конституция УНР (1918), Малая конституция ЗУНР (1918), Временная Конституция Карпатской Украины (1939).

  • На финальном этапе принятие Конституции оказалось под угрозой срыва из-за разногласий между президентом Леонидом Кучмой и Верховной Радой.

  • Конституция Украины – единственный праздник, который закрепленное в самой Конституции. Весь Основной закон состоит из 15 разделов и 161 статьи.

  • Во время инаугурации президент Украины присягает на верность народу с помощью Конституции, положив руку на нее и Пересопницкое Евангелие.

  • В 2011 году впервые была представлена миниатюрная Конституция Украины – 2х3 см. Автор – художник-график – Игорь Степанов – потратил на ее создание около двух месяцев. Издание весит всего 15 граммов и содержит 160 страниц, с написанными вручную более 9 тысячами букв не более 1 мм в размере. Мини-Конституция вместила лишь десятую часть оригинала.

Ранее OBOZREVATEL также публиковал патриотичные поздравления с Днем Конституции.

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