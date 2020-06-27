День Конституции: история праздника и интересные факты об Основном законе Украины

В воскресенье, 28 мая, в Украине отмечается День Конституции. Это единственный государственный праздник, который закреплен в Основном законе страны.

Отмечается День Конституции в день ее принятия, состоявшегося в 1996 году на 5-й сессии Верховной Рады II созыва. Подробнее об истории праздника и самых интересных фактах о документе рассказывает OBOZREVATEL.

День Конституции: история праздника

Украинскую Конституцию писали в течение шести лет – с 1990 по 1996 год. До этого использовалась Конституция Украинской Советской Социалистической Республики.

В 9.18 утра 28 июня 1996 года Основной Закон Украины был принят. Верховная Рада работала непрерывно 23 часа – всю ночь с 27 на 28 июня. "ЗА" проголосовали 315 народных депутатов при 300 необходимых.

"Есть Конституция!" – так объявил результаты голосования председатель парламента Александр Мороз. После ночи работы для депутатов организовали небольшой банкет с конфетами и шампанским.

Конституция Украины вступила в силу в день ее принятия. Она закрепила правовые основы независимой страны, ее суверенитет и территориальную целостность, став важным шагом в обеспечении прав человека и гражданина и способствовав повышению международного авторитета Украины.

Интересные факты об украинской Конституции

"Отцом" украинской Конституции считается народный депутат Михаил Сирота, возглавлявший Временную специальную комиссию по доработке проекта.

Украина последней из всех постсоветских республик приняла Конституцию. При этом международное сообщество признало ее одной из самых демократичных в мире.

Предшественниками современной украинской Конституции были: Конституция Пилипа Орлика (1710), Конституция УНР (1918), Малая конституция ЗУНР (1918), Временная Конституция Карпатской Украины (1939).

На финальном этапе принятие Конституции оказалось под угрозой срыва из-за разногласий между президентом Леонидом Кучмой и Верховной Радой.

Конституция Украины – единственный праздник, который закрепленное в самой Конституции. Весь Основной закон состоит из 15 разделов и 161 статьи.

Во время инаугурации президент Украины присягает на верность народу с помощью Конституции, положив руку на нее и Пересопницкое Евангелие.

В 2011 году впервые была представлена миниатюрная Конституция Украины – 2х3 см. Автор – художник-график – Игорь Степанов – потратил на ее создание около двух месяцев. Издание весит всего 15 граммов и содержит 160 страниц, с написанными вручную более 9 тысячами букв не более 1 мм в размере. Мини-Конституция вместила лишь десятую часть оригинала.

Ранее OBOZREVATEL также публиковал патриотичные поздравления с Днем Конституции.