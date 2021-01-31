День Кирилла и Марии: что можно и что нельзя делать в праздник

В воскресенье, 31 января, православные верующие в Украине чтят память преподобных Кирилла и Марии, родителей знаменитого Сергия Радонежского.

Кроме того, на эту дату приходится почитание одного из греческих Отцов Церкви – святого Афанасия Великого, архиепископа Александрийского, жившего в 4 веке. В связи с этим праздник в народе прозвали Афанасьев день, или Афанасий Ломонос. О главных традициях, запретах и приметах 31 января рассказывает OBOZREVATEL.

Святые Кирилл и Мария жили в 13-14 веках в Ростовском княжестве. Несмотря на то, что они были боярами, пара предпочитала жить в селе и воспитывала своих детей – Стефана, Варфоломея (будущего преподобного Сергия Радонежского), Петра и Анну – в строгости и трудах простых селян.

Святые неукоснительно следовали церковным правилам, посещали церковь, молились и помогали нуждающимся, принимали у себя странников. Во время беременностей Мария соблюдала строгий пост.

Как сказано в житии, однажды, когда беременная Варфоломеем Мария была в храме, ребенок в ее чреве трижды громко воскликнул. А с первых дней жизни младенец соблюдал пост: ничего не ел по средам и пятницам и отказывался от молока матери, если Мария ела мясо.

Когда Варфоломею было 12 лет, он попросил у родителей благословения на монашество, но Кирилл и Мария попросили подождать до их смерти. В пожилом возрасте святые сами приняли постриг и схиму в Хотьковском Покровском монастыре недалеко от Радонежа. Умерли они в 1337 году, благословив сына на иноческий подвиг. Их мощи покоятся в Покровском соборе.

Название праздника – Афанасий Ломонос – объясняется тем, что обычно в этот день наступали сильные морозы. "Афанасий-ломонос – береги щеки и нос", – говорили в народе.

Считалось, что на Афанасия ведьмы летают на шабаш, после чего стараются навредить людям. Поэтому наши предки по обычаю изгоняли нечистую силу из дома. Знахари заговаривали печные трубы, чтобы ведьма не смогла залететь через них в дом, а простые крестьяне брали кнуты и оглобли и стучали ими по стенам домов в деревне.

В некоторых регионах Афанасьев день называли "гусиным праздником". В это время птицу начинали кормить зерном.

Метель – к поздней весне, в полдень светит солнце – к ранней.

Вороны кружат стаями – к крепкому морозу.

Ясный закат и мороз – холода продолжатся.

Крестить мальчиков, чтобы, по примете, не накликать на них мужское бессилие и потерю энергии.

Переезжать – иначе в новом доме будут ссоры и скандалы.

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