Когда День Казанской иконы Божьей Матери: что можно и что нельзя делать в праздник

В среду, 4 ноября, отмечается праздник в честь Казанской иконы Божьей Матери – одной из самых чтимых в православии.

Чудотворный образ почитается церковью дважды в год. 21 июля отмечается Казанская Летняя, 4 ноября – Казанская Осенняя. OBOZREVATEL рассказывает о традициях, истории праздника, а также о том, в чем помогает икона и что нельзя делать в этот день.

История праздника

Праздник Казанской иконы Божьей Матери, который отмечается 4 ноября, связан с событиями, произошедшими в 1612 году – освобождением Москвы от польских войск. Казанская икона тогда была главным символом народного ополчения. После избавления Москвы от захватчиков князь Дмитрий Пожарский построил в центре города Казанский собор, в который в 1636 году был помещен чудотворный образ. В 1649 году царь Алексей Михайлович распорядился сделать празднование Казанской иконы общегосударственным.

Что касается летнего празднования в честь Казанской иконы, 21 июля отмечают явление святого образа. Так, после большого пожара в Казани в 1579 году десятилетней девочке Матроне во сне явилась Пресвятая Богородица и велела откопать ее икону из пепелища в указанном месте. Святыню там действительно нашли – абсолютно нетронутую огнем.

Праздник Казанской иконы Божьей Матери отмечается дважды в год kp.ru

Традиции на Казанскую Осеннюю

Верующие 4 ноября посещают храмы, где у иконы Казанской Божьей Матери молятся о здоровье близких и о мире на родной земле.

Брак, заключенный в День Казанской иконы Божьей Матери, по примете, будет особенно крепким. При этом считается, что родители должны подарить молодым Казанскую икону.

Девушки на выданье в старину отправлялись в рощу, где смотрели, как в зеркало, в листик березы, покрытый инеем. Считалось, что этот ритуал раскрывает красоту и помогает скорее выйти замуж.

Святой образ, купленный в праздник, считается наделенным особой силой. Казанская икона защищает дом от пожара, болезней и недобрых гостей.

Верующие 4 ноября посещают храмы, чтобы помолиться у иконы Казанской Божьей Матери n71.ru

Приметы 4 ноября

В День Казанской Богоматери всегда идет дождь.

Утром туман – еще будет тепло.

Что Казанская покажет, то и зима скажет.

Ясный день – к похолоданию.

Кто женится – будет счастлив.

По примете, в День Казанской Богоматери всегда идет дождь Pixabay

Что нельзя делать в День Казанской иконы Божьей Матери

Ругаться, злиться, конфликтовать, сквернословить, допускать дурные помыслы, желать кому-либо зла. Эти запреты актуальны и в любой другой день, но в церковные праздники верующие особенно стремятся соблюдать их.

Домашние дела и тяжелый физический труд рекомендуется перенести на другой день.

Считается, что на Казанскую Осеннюю нельзя выезжать в дальнюю дорогу – путь назад будет долгим.

В чем помогает Казанская икона Божьей Матери

Поскольку Казанскую икону считают покровительницей, семьи, женщин и детей, ею благословляют молодоженов, дарят на венчание и крещение.

Перед ней молятся о любви, замужестве, семейном счастье, о здоровье детей и мужа. Также просят о спокойствии дома, рождении ребенка, об исцелении от болезней (особенно глаз) и о мудрости для принятия правильного решения.

Молитва Казанской иконе Божьей Матери

О, Пресвятая Госпоже, Владычице Богородице! Со страхом, верою и любовию пред честною и чудотворною иконою Твоею припадающе, молим Тя: не отврати лица Твоего от прибегающих к Тебе. Избави же всех с верою Тебе молящихся от падений греховных, от навета злых человек, от всяких искушений, скорбей, болезней, бед и внезапныя смерти. Даруй нам дух сокрушения, смирения сердца, чистоту помышлений, исправления греховной жизни и оставление прегрешений, да вси благодарне воспевающие величия и милости Твоя, являемые над нами зде на земли, сподобимся и Небесного Царствия, и тамо со всеми святыми прославим пречестное и великолепое имя Отца и Сына и Святаго Духа во веки веков. Аминь.

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