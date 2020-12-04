День Катерины 2020: что категорически нельзя делать в праздник

В понедельник, 7 декабря, православные христиане будут чтить память великомученицы Екатерины Александрийской.

Эта святая считается покровительницей любви и брака, поэтому в народе день ее почитания известен как Праздник девичьей судьбы, Катерина Женодавица, а также Катеринин день или Катерина Санница. О главных традициях, приметах и суевериях праздника читайте далее в материале OBOZREVATEL.

Кто такая Екатерина Александрийская

Как указано в жизнеописании святой, великомученица Екатерина родилась в 287 году в Александрии (сейчас Египет) в семье знатных людей. Ее мать была тайной христианкой и воспитала дочь в своей вере. По преданию, после крещения Екатерине во сне явился Иисус Христос и вручил кольцо, назвав своей невестой. Поэтому святая известна еще под прозвищем "невеста Христова".

Катерина стала проповедовать христианство. Однажды она пришла в храм во время приношения жертвы языческим богам, которое совершал император Максимин Даза, и призвала его принять христианство.

Великомученица Екатерина родилась в 287 году в Александрии Wikipedia

Пораженный ее красотой, Максимин пригласил святую во дворец и попытался уговорить отречься от истинной веры. Увидев, что девушка непреклонна, правитель приказал предать пыткам Екатерину. Ее били воловьими жилами, а затем бросили в темницу. Когда святую решили пытать при помощи колес, вращающихся в разные стороны, сошедший с небес ангел разрушил орудие.

Узнавшая об этом жена Максимина приняла христианство и также стала обличать своего супруга, но была казнена. Также были преданы казни военачальник Порфирий и 200 воинов, которых Екатерина обратила в свою веру.

Когда Максимин снова призвал к себе великомученицу и предложил ей стать его женой, если она принесет жертву языческим богам, Екатерина отказалась. Тогда Максимин приказал отсечь ей голову. По преданию, вместо крови из раны текло молоко.

Традиции в День Екатерины

Великомученице Екатерине верующие молятся о счастливом браке, хороших женихах и невестах, а также при трудных родах.

Девушки, которые мечтают о любви, с утра 7 декабря идут в церковь , чтобы помолиться у иконы святой Екатерины.

Наши предки традиционно устраивали гонки на санках, в которых участвовала вся деревня. Отсюда пошло названия праздника – Екатерина Санница.

Екатеринин день приходится на Рождественский пост , поэтому праздновать шумно его не принято; к столу подают постную пищу.

Вечером в канун Катерины незамужние девушки собирались на вечерницы и гадали на суженого. Например, сажали молодую веточку вишни дома: если расцвела к Рождеству или Новому году – это означало скорое замужество. Также ветки ставили в воду. Чья расцветет первой – та девушка и выйдет первой замуж.

В канун Катерины девушки собирались на вечерницы и гадали на суженого Pinterest

Приметы на 7 декабря

Екатерина по воде – Рождество по льду.

Теплая погода – морозы ударят только после 17 декабря.

На святую Екатерину прячься под перину.

Круги вокруг Луны – к морозу.

На Екатерины холодно – будет голодно.

Ясная погода – зима будет морозной.

В День Екатерины традиционно устраивали гонки на санках Pixabay

Что нельзя делать в День Екатерины

Заниматься тяжелым физическим трудом и рукоделием девушкам: согласно поверью, это облегчит роды в будущем.

Устраивать шумные гуляния с алкоголем.

Разводить костры или зажигать огонь в печи, чтобы, как говорят суеверные люди, "жизнь не задымилась".

Молитва святой Екатерине

О святая дево и мученице Екатерино! Молим тя: призри на бедствия нас, грешных раб Божиих (имена), сотвори нас горняя мудрствовати, а не земная. Поспеши нам молитвами твоими побеждати плотская похотения, к миру пристрастие и козни злых духов, на нас злобно воюющих; да твоим предстательством во дни жития сего свободни явимся от враждебных их нападений и по исходе от воздушных их истязаний. О премудрая дево! Даруй нам вся яже к пользе прошения, можеши бо многая испросити у Возлюбленнаго Жениха твоего, Христа Бога нашего. Мы вемы, яко много может молитва праведнаго, поспешествуемая благостию Милосердаго Бога, Емуже слава, честь и благодарение всегда, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

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