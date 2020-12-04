День Катерины 2020: что категорически нельзя делать в праздник

В понедельник, 7 декабря, православные христиане будут чтить память великомученицы Екатерины Александрийской.

Эта святая считается покровительницей любви и брака, поэтому в народе день ее почитания известен как Праздник девичьей судьбы, Катерина Женодавица, а также Катеринин день или Катерина Санница. О главных традициях, приметах и суевериях праздника читайте далее в материале OBOZREVATEL.

Как указано в жизнеописании святой, великомученица Екатерина родилась в 287 году в Александрии (сейчас Египет) в семье знатных людей. Ее мать была тайной христианкой и воспитала дочь в своей вере. По преданию, после крещения Екатерине во сне явился Иисус Христос и вручил кольцо, назвав своей невестой. Поэтому святая известна еще под прозвищем "невеста Христова".

Катерина стала проповедовать христианство. Однажды она пришла в храм во время приношения жертвы языческим богам, которое совершал император Максимин Даза, и призвала его принять христианство.

Пораженный ее красотой, Максимин пригласил святую во дворец и попытался уговорить отречься от истинной веры. Увидев, что девушка непреклонна, правитель приказал предать пыткам Екатерину. Ее били воловьими жилами, а затем бросили в темницу. Когда святую решили пытать при помощи колес, вращающихся в разные стороны, сошедший с небес ангел разрушил орудие.

Узнавшая об этом жена Максимина приняла христианство и также стала обличать своего супруга, но была казнена. Также были преданы казни военачальник Порфирий и 200 воинов, которых Екатерина обратила в свою веру.

Когда Максимин снова призвал к себе великомученицу и предложил ей стать его женой, если она принесет жертву языческим богам, Екатерина отказалась. Тогда Максимин приказал отсечь ей голову. По преданию, вместо крови из раны текло молоко.

Великомученице Екатерине верующие молятся о счастливом браке, хороших женихах и невестах, а также при трудных родах.

Девушки, которые мечтают о любви, с утра 7 декабря идут в церковь , чтобы помолиться у иконы святой Екатерины.

Наши предки традиционно устраивали гонки на санках, в которых участвовала вся деревня. Отсюда пошло названия праздника – Екатерина Санница.

Екатеринин день приходится на Рождественский пост , поэтому праздновать шумно его не принято; к столу подают постную пищу.

Вечером в канун Катерины незамужние девушки собирались на вечерницы и гадали на суженого. Например, сажали молодую веточку вишни дома: если расцвела к Рождеству или Новому году – это означало скорое замужество. Также ветки ставили в воду. Чья расцветет первой – та девушка и выйдет первой замуж.

Екатерина по воде – Рождество по льду.

Теплая погода – морозы ударят только после 17 декабря.

На святую Екатерину прячься под перину.

Круги вокруг Луны – к морозу.

На Екатерины холодно – будет голодно.

Ясная погода – зима будет морозной.

Заниматься тяжелым физическим трудом и рукоделием девушкам: согласно поверью, это облегчит роды в будущем.

Устраивать шумные гуляния с алкоголем.

Разводить костры или зажигать огонь в печи, чтобы, как говорят суеверные люди, "жизнь не задымилась".

О святая дево и мученице Екатерино! Молим тя: призри на бедствия нас, грешных раб Божиих (имена), сотвори нас горняя мудрствовати, а не земная. Поспеши нам молитвами твоими побеждати плотская похотения, к миру пристрастие и козни злых духов, на нас злобно воюющих; да твоим предстательством во дни жития сего свободни явимся от враждебных их нападений и по исходе от воздушных их истязаний. О премудрая дево! Даруй нам вся яже к пользе прошения, можеши бо многая испросити у Возлюбленнаго Жениха твоего, Христа Бога нашего. Мы вемы, яко много может молитва праведнаго, поспешествуемая благостию Милосердаго Бога, Емуже слава, честь и благодарение всегда, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

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