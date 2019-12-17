День работников государственной исполнительной службы: поздравления с праздником

День работника государственной исполнительной службы сотрудники Министерства юстиции Украины отмечают ежегодно 17 декабря. Этот праздник был учрежден третьим президентом Виктором Ющенко в 2009 году.

Раньше Государственная исполнительная служба была самостоятельным центральным органом исполнительной власти, но в 2015 году была присоединена к аппарату Минюста. В настоящее время основная задача исполнительной службы – это своевременное, полное и неупрежденное принудительное исполнение решений, предусмотренных законом. OBOZREVATEL собрал самые яркие поздравления для госисполнителей.

День работника государственной исполнительной службы

День работника государственной исполнительной службы – поздравления в прозе

Искренне поздравляю Вас с профессиональным праздником – Днем работника государственной исполнительной службы! Исполнение судебных решений – это важная государственная работа, требующая высокой профессиональной ответственности и нравственных качеств. Пусть профессиональные усилия работников государственной исполнительной службы будут вознаграждены доверием и уважением граждан Украины!

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Высококвалифицированная и добросовестная работа государственных исполнителей является залогом надлежащего и своевременного исполнения решений судов, третейских судов и других органов, а также должностных лиц в соответствии с законами Украины. Быстрое исполнение решения суда повышает эффективность правосудия, способствует воплощению законов в жизнь, охране прав, свобод и законных интересов граждан. Желаю Вам успехов в благородном деле служения народу Украины, безусловного соблюдения буквы закона, мудрости, профессиональных достижений. Пусть каждый день Ваша жизнь будет радостным и счастливым, а в семьях царит благополучие и уют.

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Поздравляю Вас с профессиональным праздником – Днем работника государственной исполнительной службы! Нелегкую профессию выбрала для Вас судьба, поставив целью сделать общество лучшим, обеспечивая реализацию государственной политики в сфере исполнения решений судов и других органов. Желаю Вам высокого профессионализма, чувства ответственности в утверждении справедливости и законности в обществе, успехов в этом нелегком, но таком необходимом деле, крепкого здоровья, большого семейного счастья, добра и благополучия.

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Сердечно поздравляю с профессиональным праздником работников исполнительной службы! Исполнительная служба играет важную роль в общественной жизни страны, в вопросах обеспечения выполнения решений судов. Ваш ежедневный кропотливый труд защищает конституционные права и свободы граждан. Пусть ваши профессиональные усилия будут вознаграждены доверием и уважением граждан!

День работника государственной исполнительной службы – открытки

День работника государственной исполнительной службы

День работника государственной исполнительной службы

Как сообщал OBOZREVATEL, министр юстиции Денис Малюська заявил, что в его ведомстве намерены сократить количество тюрем и следственных изоляторов временного содержания, но в то же время создать и новые, которые будут напоминать мини-отели с усиленной охраной.

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