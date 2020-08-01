День инкассатора 2020: история праздника и оригинальные поздравления
В субботу, 1 августа, в Украине традиционно отмечается День инкассатора. Это профессиональный праздник всех сотрудников службы, занимающейся перевозкой денег, ценных бумаг, ювелирных украшений и других дорогих вещей.
OBOZREVATEL предлагает узнать историю Дня инкассатора, а также публикует оригинальные поздравления с праздником.
История праздника
Праздник День инкассатора приурочен к годовщине открытия первого подразделения инкассации при Государственном банке СССР, которое произошло 1 августа 1939 года.
С появлением структуры возникла и профессия инкассатора – одна из самых ответственных, стрессовых и опасных.
Поздравления с Днем инкассатора: смс, стихи и проза
С Днем инкассатора тебя,
Счастья и терпения,
Осторожным будь всегда,
А еще везения!
Удивлений, добрых дней,
Продвижения по службе,
Жизнь пусть будет веселей,
Коллектив твой дружным!
***
За місцем призначення
Ви цінний вантаж везете.
Без жодного сумніву,
Професія – в пошані!
Бажаю інкасатору
Удачі і везіння,
Щоб були ви багатими!
Мрії – здійснення!
***
Поздравляю Вас с Днем инкассатора.
Пожелаю Вам сил, процветания,
Чтоб зарплаты Вам столько платили,
Что мешками домой всю носили.
Чтобы минимум было опасности,
Чтобы ждали Вас дома приятности,
На работе ценили Ваш труд,
А в душе был покой и уют.
***
Інкасатор справу знає,
Кожен день і кожну годину
Йому гроші довіряють!
Від душі вас вітаю,
І хочу вам побажати –
Нехай ніщо не завадить
Гроші в банки доставляти!
***
Поздравляю с днем инкассатора! Твоя работа опасна, важна и полна соблазнов. Но ты сильный и честный человек, и прекрасно справляешься со своими обязанностями. В твой профессиональный праздник хочу пожелать тебе здоровья, удачи, достойной оплаты труда. Пусть рабочие будни проходят спокойно и легко, а дома всегда тебя ждут и любят.
***
Вітаю з Днем інкасатора. Бажаю сміливості, впевненості, твердості, незворушності в роботі, а також наснаги, цілеспрямованості, оптимізму і наполегливості в житті. Нехай з тобою вся готівка буде в порядку, хай і в твоїй кишені ніколи не буде порожньо.
Картинки и открытки ко Дню инкассатора
День инкассатора: видео
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По материалам: pozdravok.ru, fakty.com.ua.