День инкассатора 2020: история праздника и оригинальные поздравления

В субботу, 1 августа, в Украине традиционно отмечается День инкассатора. Это профессиональный праздник всех сотрудников службы, занимающейся перевозкой денег, ценных бумаг, ювелирных украшений и других дорогих вещей.

OBOZREVATEL предлагает узнать историю Дня инкассатора, а также публикует оригинальные поздравления с праздником.

История праздника

Праздник День инкассатора приурочен к годовщине открытия первого подразделения инкассации при Государственном банке СССР, которое произошло 1 августа 1939 года.

С появлением структуры возникла и профессия инкассатора – одна из самых ответственных, стрессовых и опасных.

Поздравления с Днем инкассатора Фото: Pixabay

Поздравления с Днем инкассатора: смс, стихи и проза

С Днем инкассатора тебя,

Счастья и терпения,

Осторожным будь всегда,

А еще везения!

Удивлений, добрых дней,

Продвижения по службе,

Жизнь пусть будет веселей,

Коллектив твой дружным!

***

За місцем призначення

Ви цінний вантаж везете.

Без жодного сумніву,

Професія – в пошані!

Бажаю інкасатору

Удачі і везіння,

Щоб були ви багатими!

Мрії – здійснення!

***

Поздравляю Вас с Днем инкассатора.

Пожелаю Вам сил, процветания,

Чтоб зарплаты Вам столько платили,

Что мешками домой всю носили.

Чтобы минимум было опасности,

Чтобы ждали Вас дома приятности,

На работе ценили Ваш труд,

А в душе был покой и уют.

***

Інкасатор справу знає,

Кожен день і кожну годину

Йому гроші довіряють!

Від душі вас вітаю,

І хочу вам побажати –

Нехай ніщо не завадить

Гроші в банки доставляти!

***

Поздравляю с днем инкассатора! Твоя работа опасна, важна и полна соблазнов. Но ты сильный и честный человек, и прекрасно справляешься со своими обязанностями. В твой профессиональный праздник хочу пожелать тебе здоровья, удачи, достойной оплаты труда. Пусть рабочие будни проходят спокойно и легко, а дома всегда тебя ждут и любят.

***

Вітаю з Днем інкасатора. Бажаю сміливості, впевненості, твердості, незворушності в роботі, а також наснаги, цілеспрямованості, оптимізму і наполегливості в житті. Нехай з тобою вся готівка буде в порядку, хай і в твоїй кишені ніколи не буде порожньо.

Картинки и открытки ко Дню инкассатора

Картинка с Днем инкассатора 2020 (фото: fakty.com.ua)

Прикольные поздравления с Днем инкассатора (фото: fakty.com.ua)

Пожелания в День инкассатора (фото: fakty.com.ua)

День инкассатора: видео

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По материалам: pozdravok.ru, fakty.com.ua.