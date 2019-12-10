День иконы Божией Матери "Знамение": что нельзя делать

10 декабря православная церковь отмечает День иконы Божией Матери "Знамение".

Эта икона относится к числу самых первых иконописных образов Богоматери. Как отмечать праздник, история и традиции, что нельзя делать, – в материале OBOZREVATEL.

Праздник иконы Божией Матери "Знамение": история

Икона Божией Матери, именуемая "Знамение", изображает молящуюся Пресвятую Богородицу; на груди которой, на фоне круглого щита – благословляющий Божественный Младенец – Спас-Эммануил.

Икона Божией Матери "Знамение" pravmir.ru

Как известно, это изображение является одним из самых первых иконописных образов Богородицы.

Такие иконы появились на Руси в Х-ХІІ веках, а называть их так стали после чудесного знамения от Новгородской иконы, которое произошло в 1170 году.

В те времена князья состояли в напряженных отношениях, а Новгород был осажен Андреем Боголюбским. Ситуация была очень серьезной, и людям оставалось только молиться. Согласно истории, городской священник услышал глас, который велел ему вынести икону на городскую стену. Так он и сделал.

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Когда в стены города градом посыпались стрелы, одна из них попала в образ, после чего и случилось чудо. Лик Богородицы отвернулся от обидчиков и со слезами в глазах повернулся к городу. Это привело к помутнению разума нападавших и они стали убивать друг друга.

Так икона "Знамение" помогла жителям Новгорода одержать победу.

День иконы Божией Матери "Знамение": традиции

В праздник иконы Божией Матери "Знамение" традиционно проводят богослужения.

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Перед иконой "Знамение" молятся о примирении врагов, об исцелении от болезней, особенно глаз и слепоты, о защите от злоумышленников, воровства и завистников. Кроме того, считается, что икона "Знамение" защищает от нападений врагов и катаклизмов, а также сохраняет мир в семье.

В народе существует другое название праздника – Зимнее знамение. Существуют приметы, связанные с праздником.

Так, считается, что рыбалка в Зимнее знамение будет неудачной, поскольку вся рыба уходит в омут в этот день.

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Если в этот день печной дым стелется по земле – ждать оттепель, а если он стоит столбом – жди мороза.

Празднование иконы Божией Матери "Знамение": что нельзя делать

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Считается, что в Зимнее знамение в свой дом нельзя впускать старых, немощных и бедных людей – они, якобы, накличут болезни и бедность на всю семью.

Также запрещено шить и вязать – чтоб не зашить тепло в доме.

Нельзя в этот день ругаться и сквернословить.

Наоборот, нужно молиться, держать Рождественский пост и постоять лицом к северному ветру. С последним связано популярное народное поверье: считается, что если в этот день на восходе Солнца встать лицом к северному ветру, то он унесет прочь все несчастья и беды.

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