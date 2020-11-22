День иконы Божьей Матери "Скоропослушница": что нельзя делать в праздник

В воскресенье, 22 ноября, православные христиане отмечают праздник в честь иконы Божьей Матери "Скоропослушница".

Этот чудотворный образ хранится в Дохиарском монастыре на Святой Горе Афон. О традициях праздника и истории знаменитой иконы рассказывает OBOZREVATEL.

История праздника

Икона "Скоропослушница" была написана в X веке. Согласно преданию, в 17 веке келарь обители Нил шел ночью с зажженной свечой в трапезную и услышал голос иконы Божьей Матери, повелевший ему больше не коптить изображение. Приняв это за шутку братии, монах пренебрег предупреждением и продолжил ходить с лучиной, за что был поражен слепотой.

На следующее утро братия нашла его лежащим ниц у иконы Богородицы, и тогда он рассказал им о произошедшем. Монахи тотчас погасили лампаду и с благоговением пали перед чудотворным образом. А Нил решил не уходить от иконы, пока не получит прощение и исцеление.

Икона "Скоропослушница" была написана в X веке hram-troicy.prihod.ru

Он долгое время молился у образа, пока спасительница не вернула ему зрение. "С этой поры будет именоваться сия Моя икона Скоропослушницею, потому что скорую всем, притекающим ко Мне, буду оказывать милость и исполнение прошений", – сказала Божья Матерь келарю.

Впоследствии через эту икону Пресвятая Богородица совершала множество исцелений: даровала слепым зрение, исцеляла от беснования, освобождала из плена, избавляла от кораблекрушения.

Икона Божьей Матери "Скоропослушница": традиции

В праздник верующие посещают храмы, чтобы помолиться Божьей Матери о здравии для себя и близких.

Перед иконой "Скоропослушница" просят о духовном прозрении, исцелении от недугов; также читают молитву за детей и о помощи в родах и рождении здорового ребенка.

В праздник иконы "Скоропослушница" верующие посещают храмы Pixabay

Что нельзя делать в праздник иконы "Скоропослушница"

В старину женщины на "Скоропослушницу" старались избегать тяжелой работы по дому, занятий рукоделием, стирки и уборки. Мужчины также не брались за тяжелый труд – день посвящали молитве.

Ругаться, злиться, спорить, сквернословить.

Молитва у иконы "Скоропослушница"

О, Пресвятая Дево, Мати Господа вышняго, Скоропослушная заступнице всех, к Тебе с верою прибегающих! Призри с высоты небеснаго величия своего на мене непотребнаго, припадающаго к иконе Твоей, услыши скоро смиренную молитву мене грешнаго и принеси ю к Сыну своему: умоли Его, да озарит мрачную душу мою светом Божественные благодати Своея и очистит ум мой от помыслов суетных, да успокоит страждущее мое сердце и исщелит раны его, да вразумит мя на добрая дела и укрепит работати Ему со страхом, да простит вся содеянная мною злая, да избавит вечные муки и не лишит небеснаго Своего царствия. О преблагословенная Богородице: ты благоизволила еси нарещися во образе своем Скоропослушница, повеливающи всем притекати к тебе с верою: не призри убо мене скорбнаго и не попусти погибнути мне в бездне грехов моих. На Тя по Бозе все мое упование и надежды спасения, и твоему покрову и предстательству поручаю себе во веки. Аминь.

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