День Григория Чудотворца: что можно и что нельзя делать 30 ноября

В понедельник, 30 ноября, православные христиане почитают память святителя Григория Чудотворца, богослова, епископа Неокесарийского.

В народе праздник известен как Григорий Зимоуказатель: по приметам в этот день пытаются предсказать, какая погода будет преобладать зимой. OBOZREVATEL рассказывает о главных суевериях и традициях праздника.

Григорий Чудотворец жил в третьем веке в Малой Азии. Родился в Неокесарии в семье язычников, но получил хорошее образование и с юного возраста стремился найти истинный смысл жизни. Нашел Григорий его в Святом Евангелии и принял христианство.

Юноша вел благочестивый и целомудренный образ жизни, чем вызывал раздражение у своих сверстников-язычников. Чтобы опорочить святого, они подослали к Григорию блудницу, которая потребовала от него плату за якобы содеянный им грех. Но, получив желаемое, она упала на землю в припадке, а затем призналась во лжи. Григорий помолился над грешницей, и бесы оставили ее.

Впоследствии святой ушел в пустыню, чтобы провести остаток жизни в уединении. Но ему суждено было стать епископом Неокесарии. Святитель прославился множеством праведных дел и чудес: изгнанием бесов, исцелением больных, примирением враждующих.

Святитель Григорий известен как великий чудотворец, поэтому к нему обращаются в самых разных ситуациях. Ему молятся о детях и близких, о здравии при болезнях, а также в тяжелых жизненных обстоятельствах. Можно помолиться такими словами: "Святителю отче Григорие Чудотворче, моли Бога о нас!".

В последний день осени существовала традиция "закатывать зиму" – кататься по снегу взрослым и детям. Считалось, что это обеспечит здоровье и защиту от болезней на целый год.

В канун Григория Зимоуказателя, вечером 29 ноября, незамужние девушки старались вызвать вещий сон, в котором им должен был явиться суженый.

Какая погода на Григория Зимоуказателя – такая и зима будет.

Лед потемнел – следующий год будет урожайным.

Месяц в небе ясно виден, а рожки его остро загнуты – к морозам.

Вокруг луны светящийся венчик – к улучшению погоды.

Сон в ночь на Григория Зимоуказателя – вещий.

Мерить чужие обручальные кольца – это считается дурной приметой.

Отправляться в дальнюю дорогу – лучше перенести поездку.

Ссориться, ругаться, спорить, сквернословить, говорить или думать плохо о ком-либо.

О добрый наш пастырю и богомудрый наставниче, преподобне отче Григорие! Услыши нас молящихся тебе и призывающих в помощь скорое предстательство Твое. Виждь нас грешных в толицех обстояниих сущих, виждь нас немощных отвсюду уловляемых и всякаго блага лишенных, и умом от малодушия помраченных. Потщися, угодниче Божий, не оставити нас во греховном плену быти, да не будем в радость врагом нашим и не умрем в лукавых деяниих наших. Моли о нас недостойных Спаса Господа, Емуже ты со безплотными лики предстоиши. Милостива к нам сотвори Содетеля нашего в нынешнем веце и в будущем, да не воздаст нам по делом нашим и по нечистоте сердец наших, но по Своей, благости да воздаст нам. На твое бо ходатайство уповающе, твоим предстательством хвалимся, твое заступление на помощь призываем, и к цельбоносному гробу твоему припадающе недостойнии, изцеления просим. Избави нас, угодниче Христов, от злых, находящих на ны, и укроти волны страстей и бед востающих на нас, да ради святых твоих молитв не обымет нас напасть, и не по-грязнем в пучине греховней и в тине страстей наших. Моли, преподобне отче наш Григорие, Христа Бога нашего, да подаст нам мирное. жительство, оставление грехов и душам нашим спасение и велию милость, ныне и во веки веков. Аминь.

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 ноября для православных начался строгий Рождественский пост. Что можно и что нельзя есть, подскажет календарь питания в Рождественский пост по дням.