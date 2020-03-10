День Государственного гимна: как был создан мощный символ независимости Украины

В Украине 10 марта отмечается День Государственного гимна, одного из главных символов государства наряду с флагом и гербом.

Гимн Украины, стихи для которого написал украинский поэт Павел Чубинский, а музыку – композитор Михаил Вербицкий, уже 28 лет остается символом независимости и свободы нашего государства. К этому особенному дню OBOZREVATEL подготовил для своих читателей информацию о празднике и его истории.

День Государственного гимна Украины Getty Images

День Государственного гимна Украины: история праздника

Так, День Государственного гимна отмечается 10 марта, поскольку именно в этот день в 1865 году в Перемышле в Польше впервые прозвучало "Ще не вмерла Україна" композитора Михаила Вербицкого на слова поэта Павла Чубинского.

Украинским гимном тогда был завершен концерт, посвященный памяти Тараса Шевченко.

В том же году стихотворение было напечатано вместе с нотами.

Верховная Рада Украины, 1941 год Getty Images

Произведение в исполнении украинского оперного певца-тенора Модеста Менцинского было записано на пластинку в Кельнском отделении "Граммофон" в октябре 1910 года.

Верховная Рада Украины утвердила музыкальную редакцию Государственного Гимна 15 января 1992 года, а 6 марта 2003 года украинский парламент утвердил закон "о Государственном Гимне Украины" на музыку Михаила Вербицкого со словами первого куплета и припева песни Павла Чубинского "Ще не вмерла Україна".

Как был создан Украинский гимн: история произведения

Однажды осенью 1862 года 23-летний житель Борисполя, выпускник Петербургского университета Павел Чубинский, находясь в гостях на Большой Васильковской в Киеве, услышал патриотическую сербскую песню, которая поразила его до глубины души.

По воспоминаниям современников, Чубинский уединился в соседней комнате и вернулся оттуда с готовым текстом, который начинался словами "Ще не вмерла Украина, ни слава, ни воля".

Новая песня быстро разошлась по Киеву, но вскоре Чубинский был арестован и выслан в Архангельскую губернию без следствия и точного обвинения – "за вредное влияние на умы простолюдинов".

Автор Гимна Украины Павел Чубинский wikipedia.org

Он вернулся из ссылки через семь лет. А в 1876 году лет был выдан печально известный Эмский указ, направленный на вытеснение украинского языка из культуры и быта, и Павел Чубинский как "опасный агитатор" получил запрет на проживание "в малороссийских губерниях".

Ему было позволено жить в Петербурге. В 1879 году поэт тяжело заболел, его разбил паралич и он до конца жизни был прикован к постели. Умер Чубинский 17 января 1884 года, похоронен в Борисполе на Кнышевом кладбище.

Государственный гимн Украины

В украинскую культуру и науку Павел Чубинский вошел также как выдающийся фольклорист и этнограф: за свою жизнь он собрал около 4 тысяч обрядовых песен, более 300 сказок и зафиксировал говоры, приметы, обычаи в 60-х местностях.

Гимн Украины, стихи для которого написал поэт, уже 28 лет остается символом независимости и свободы нашего государства.

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