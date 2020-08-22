День Государственного флага: 10 неожиданных фактов о желто-голубом символе Украины

Анна Паскевич Праздники 17:00, 22.08.2020

День Государственного флага Украины отмечается ежегодно 23 августа, накануне Дня Независимости. Праздник был установлен указом президента Леонида Кучмы в 2004 году.

К этой важной дате OBOZREVATEL подготовил 10 фактов о желто-голубом символе украинцев.

Государственный флаг Украины: интересные факты

  • Желтый и синий цвета использовались на гербе Галицко-Волынского княжества XIV века, а также на гербах князей, земель, шляхты и городов средневековья и раннего нового времени.

  • Первые упоминания о сине-желтом флаге в Украине связаны с основанием Львова. Так, Данила Галицкий, основывая город в честь своего сына, изобразил герб желтого льва на голубом фоне.

Самый большой флаг Украины в Днепре, 2016 год
Фото: racurs.ua

  • Запорожские казаки использовали сине-желтые флаги-хоругви начиная с XVI века. Их изготавливали из синего полотнища с нашитым на нем рыцарем в золотых или червленых одеждах и золотым орнаментом и арматурой.

  • Современный сине-желтый флаг был впервые публично зафиксирован 25 июня 1848 года во Львове, когда украинцы вывесили его над Львовской ратушей. Именно после этого случая сине-желтый флаг стал приобретать популярность, а после революции 1905 года его стали использовать и в Приднепровской Украине.

  • После завоевания Украины большевиками и образования УССР Ленин утвердил флаг республики: красное поле, а в верхнем углу – сине-желтый флаг. Но уже в 1919 году последний исчез с флага.

  • По слухам, известная китайская художница Мао Мао еще в 1992 году на одном из творческих мероприятий просила президента Леонида Кравчука сделать все, чтобы в недавно созданной независимой Украине изменили расположение цветов на флаге. Она предупредила, что если флаг и в дальнейшем будет оставаться таким же, то страну ожидает неминуемая деградация, измена, упадок и, наконец, крах.

Патриотический флешмоб под замком Любарта, Луцк, 2014 год
Фото: racurs.ua

  • Символика цветов гораздо глубже, чем просто олицетворение неба и поля пшеницы. Золотое, желтое символизирует Творца, Бога-Отца и вообще, духовное начало. Синее же – это все земное, а также свобода выбора, которой Творец наделил свои творения в надежде, что они ею не будут злоупотреблять.

  • Первый президент Украины Михаил Грушевский затвердил желто-синий флаг. В современной Конституции Украины национальный флаг наоборот – сине-желтый.

Первые упоминания о сине-желтом флаге в Украине связаны с основанием Львова

  • Самые большие флаги Украины были подняты в Крыму и Донецке. Так, долгое время самым большим украинским флагом был флаг из Донецка размером 30 на 45 метров, который в 2007 году сшила пенсионерка, вдова шахтера и этническая россиянка Мария Беляткова. Впервые его развернули 23 августа 2007 года в Донецке. Еще один гигантский флаг подняли в этот же день в Крыму, над акваторией Каламитского залива. Полотнище размером 21 на 14 метров весом 60 кг буксировал катер. Это был рекорд по поднятию самого большого флага Украины над морским заливом.

  • 23 августа 1991 года группа народных депутатов внесла огромный сине-желтый флаг в зал Верховной Рады. В 2004 году в этот день в честь национального символа был установлен праздник. А легендарный флаг из Верховной Рады Украины сейчас хранится в Музее новостей.

Михаил Грушевский затвердил желто-синий флаг. В современной Конституции Украины национальный флаг – сине-желтый

Ранее OBOZREVATEL публиковал интересные факты о Конституции Украины.

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