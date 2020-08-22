День Государственного флага: 10 неожиданных фактов о желто-голубом символе Украины
День Государственного флага Украины отмечается ежегодно 23 августа, накануне Дня Независимости. Праздник был установлен указом президента Леонида Кучмы в 2004 году.
К этой важной дате OBOZREVATEL подготовил 10 фактов о желто-голубом символе украинцев.
Государственный флаг Украины: интересные факты
Желтый и синий цвета использовались на гербе Галицко-Волынского княжества XIV века, а также на гербах князей, земель, шляхты и городов средневековья и раннего нового времени.
Первые упоминания о сине-желтом флаге в Украине связаны с основанием Львова. Так, Данила Галицкий, основывая город в честь своего сына, изобразил герб желтого льва на голубом фоне.
Запорожские казаки использовали сине-желтые флаги-хоругви начиная с XVI века. Их изготавливали из синего полотнища с нашитым на нем рыцарем в золотых или червленых одеждах и золотым орнаментом и арматурой.
Современный сине-желтый флаг был впервые публично зафиксирован 25 июня 1848 года во Львове, когда украинцы вывесили его над Львовской ратушей. Именно после этого случая сине-желтый флаг стал приобретать популярность, а после революции 1905 года его стали использовать и в Приднепровской Украине.
После завоевания Украины большевиками и образования УССР Ленин утвердил флаг республики: красное поле, а в верхнем углу – сине-желтый флаг. Но уже в 1919 году последний исчез с флага.
По слухам, известная китайская художница Мао Мао еще в 1992 году на одном из творческих мероприятий просила президента Леонида Кравчука сделать все, чтобы в недавно созданной независимой Украине изменили расположение цветов на флаге. Она предупредила, что если флаг и в дальнейшем будет оставаться таким же, то страну ожидает неминуемая деградация, измена, упадок и, наконец, крах.
Символика цветов гораздо глубже, чем просто олицетворение неба и поля пшеницы. Золотое, желтое символизирует Творца, Бога-Отца и вообще, духовное начало. Синее же – это все земное, а также свобода выбора, которой Творец наделил свои творения в надежде, что они ею не будут злоупотреблять.
Первый президент Украины Михаил Грушевский затвердил желто-синий флаг. В современной Конституции Украины национальный флаг наоборот – сине-желтый.
Самые большие флаги Украины были подняты в Крыму и Донецке. Так, долгое время самым большим украинским флагом был флаг из Донецка размером 30 на 45 метров, который в 2007 году сшила пенсионерка, вдова шахтера и этническая россиянка Мария Беляткова. Впервые его развернули 23 августа 2007 года в Донецке. Еще один гигантский флаг подняли в этот же день в Крыму, над акваторией Каламитского залива. Полотнище размером 21 на 14 метров весом 60 кг буксировал катер. Это был рекорд по поднятию самого большого флага Украины над морским заливом.
23 августа 1991 года группа народных депутатов внесла огромный сине-желтый флаг в зал Верховной Рады. В 2004 году в этот день в честь национального символа был установлен праздник. А легендарный флаг из Верховной Рады Украины сейчас хранится в Музее новостей.
Ранее OBOZREVATEL публиковал интересные факты о Конституции Украины.