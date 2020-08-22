День Государственного флага: 10 неожиданных фактов о желто-голубом символе Украины

Самые большие флаги Украины были подняты в Крыму и Донецке. Так, долгое время самым большим украинским флагом был флаг из Донецка размером 30 на 45 метров, который в 2007 году сшила пенсионерка, вдова шахтера и этническая россиянка Мария Беляткова. Впервые его развернули 23 августа 2007 года в Донецке. Еще один гигантский флаг подняли в этот же день в Крыму, над акваторией Каламитского залива. Полотнище размером 21 на 14 метров весом 60 кг буксировал катер. Это был рекорд по поднятию самого большого флага Украины над морским заливом.