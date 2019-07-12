День фотографа: поздравления в стихах и яркие картинки

В пятницу, 12 июля, в мире отмечают День фотографа. Покровительницей этой профессии считают святую Веронику. По легенде, именно она была той женщиной, которая подала Иисусу кусок ткани, чтобы вытереть пот с лица во время восхождения на Голгофу.
OBOZREVATEL собрал яркие поздравления с Днем фотографа в стихах, которые станут приятным сюрпризом для представителей этой профессии.
С Днем фотографа вас поздравляю,
Фото красивых вам пожелаю.
Пусть фотоаппарат никогда не подводит,
А объектив побольше красивых кадров ловит.
Желаю в профессии радости много
Довольных клиентов встречать на пороге.
Пусть кадры удачными будут постоянно,
И мечты ваши исполняются регулярно.
Фотограф – это образ жизни,
Искусство видеть, красота.
Так пусть реальны будут мысли
И воплощается мечта!
Много ярких кадров,
Я вам, друзья, желаю!
Фотограф – это круто!
Все это точно знают!
Щелк, щелк, щелк – фотограф здесь
в честь празника – пожеланье тебе есть
Будь удачлив и везуч,
и в профессии могуч!
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