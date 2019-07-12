День фотографа: поздравления в стихах и яркие картинки

В пятницу, 12 июля, в мире отмечают День фотографа. Покровительницей этой профессии считают святую Веронику. По легенде, именно она была той женщиной, которая подала Иисусу кусок ткани, чтобы вытереть пот с лица во время восхождения на Голгофу.

OBOZREVATEL собрал яркие поздравления с Днем фотографа в стихах, которые станут приятным сюрпризом для представителей этой профессии.

С Днем фотографа вас поздравляю,

Фото красивых вам пожелаю.

Пусть фотоаппарат никогда не подводит,

А объектив побольше красивых кадров ловит.

Желаю в профессии радости много

Довольных клиентов встречать на пороге.

Пусть кадры удачными будут постоянно,

И мечты ваши исполняются регулярно.

Фотограф – это образ жизни,

Искусство видеть, красота.

Так пусть реальны будут мысли

И воплощается мечта!

Много ярких кадров,

Я вам, друзья, желаю!

Фотограф – это круто!

Все это точно знают!

Щелк, щелк, щелк – фотограф здесь

в честь празника – пожеланье тебе есть

Будь удачлив и везуч,

и в профессии могуч!

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