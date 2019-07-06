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День флота Украины: лучшие поздравления с праздником

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В Украине в 2019 году День Военно-Морских сил Вооруженных сил (День флота) попадает на 7 июля.

В 2015 году президентом был подписан указ об установлении этого праздника на первую неделю июля ежегодно. Такая мера была введена, чтобы праздник не совпадал с аналогичным событием в России. OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с поздравлениями и открытками ко Дню ВМС ВСУ.

Поздравления ко Дню флота Украины в стихах

ВМС ВСУ

ВМС ВСУ

navy.mil.gov

С днем флота Украины

Спешу поздравить я,

Пусть сгинут все невзгоды,

Не тронет хворь тебя.

Чтоб дул попутный ветер

И счастье плыло в дом,

За Родину в ответе

И ночью ты и днем.

***

Всех украинских моряков я поздравляю,

Желаю, чтобы исполнились мечты.

Чтоб жизнь была к ним благосклонна,

Чтоб были счастливы они.

Пускай финансы хлынут речкой,

Везде найдут успехи вас.

Чтоб вас ценили и любили,

Печали что не донимали вас.

***

С днем флота Украины,

Спасибо вам мужчины,

Пусть море никогда,

Вас не обидит зря.

Пусть счастье с вами будет,

Пусть милые ревнуют,

Домой невесты ждут,

И пироги пекут.

Спасибо вам вдвойне,

Плывите на налегке!

Поздравления с Днем флота Украины в прозе

День флота Украины: лучшие поздравления с праздником

Поздравляю с Днем флота! Желаю крепкого здоровья, уверенных сил, верных целей, больших идей, бравой удачи, несомненных успехов, огромных достижений, великих побед и непобедимой храбрости сердца.

***

С Днем флота Украины поздравляю тебя! Желаю плыть по жизни легко и свободно, как по морским волнам, желаю успешных прорывов и громких побед. Пусть волнуется море, а не твоё сердце, пусть сдаётся враг, а не ты. И сколько бы лет не прошло, оставайся всегда здоров, крепок, отважен и непобедим.

С Днем флота Украины – открытки

День флота Украины: лучшие поздравления с праздником
День флота Украины: лучшие поздравления с праздником
День флота Украины: лучшие поздравления с праздником
День флота Украины: лучшие поздравления с праздником
День флота Украины: лучшие поздравления с праздником
День флота Украины: лучшие поздравления с праздником
День флота Украины: лучшие поздравления с праздником

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 мая морские пехотинцы Украины отмечали день профессиональной деятельности. Войска морской пехоты входят в состав ВСУ.

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Место
Украина
Теги
праздникВоенно-морские силы Украины
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Пушкин Серёга
Пушкин Серёга
Вместо открыток лучше подарите бумажные караблики, настоящих один хрен нет, а так хоть помечтают, запуская в тазике с водой.
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Пигин Макс
Пигин Макс
Вот дэбилы!!! Вы ещё день независимости начните отмечать )))))))))
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Пушкин Серёга
Пушкин Серёга
Пигин Макс, а ещё лучше - День святого Термоса и носителя его Поросенко Педро".
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Шапиро Женька
Шапиро Женька
Пигин Макс:"Вы ещё день независимости начните отмечать". А что,хорошая мысль - День независимости: Украины от России, а последней - от здравого смысла:).
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Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
ВМФ Украины ! Это что новая шутка от обоза?
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3
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Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
Шапиро Женька, женечка, а где в статье про Россию? А отмечать день того чего на Украине нет ( день ВМФ) это действительно ,иначе как шуткой считать нельзя!
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Закон Порядок
Закон Порядок
Шапиро Женька, знаешь перевод шапиро?
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