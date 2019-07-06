День флота Украины: лучшие поздравления с праздником

В Украине в 2019 году День Военно-Морских сил Вооруженных сил (День флота) попадает на 7 июля.
В 2015 году президентом был подписан указ об установлении этого праздника на первую неделю июля ежегодно. Такая мера была введена, чтобы праздник не совпадал с аналогичным событием в России. OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с поздравлениями и открытками ко Дню ВМС ВСУ.
Поздравления ко Дню флота Украины в стихах
ВМС ВСУ
navy.mil.gov
С днем флота Украины
Спешу поздравить я,
Пусть сгинут все невзгоды,
Не тронет хворь тебя.
Чтоб дул попутный ветер
И счастье плыло в дом,
За Родину в ответе
И ночью ты и днем.
***
Всех украинских моряков я поздравляю,
Желаю, чтобы исполнились мечты.
Чтоб жизнь была к ним благосклонна,
Чтоб были счастливы они.
Пускай финансы хлынут речкой,
Везде найдут успехи вас.
Чтоб вас ценили и любили,
Печали что не донимали вас.
***
С днем флота Украины,
Спасибо вам мужчины,
Пусть море никогда,
Вас не обидит зря.
Пусть счастье с вами будет,
Пусть милые ревнуют,
Домой невесты ждут,
И пироги пекут.
Спасибо вам вдвойне,
Плывите на налегке!
Поздравления с Днем флота Украины в прозе
Поздравляю с Днем флота! Желаю крепкого здоровья, уверенных сил, верных целей, больших идей, бравой удачи, несомненных успехов, огромных достижений, великих побед и непобедимой храбрости сердца.
***
С Днем флота Украины поздравляю тебя! Желаю плыть по жизни легко и свободно, как по морским волнам, желаю успешных прорывов и громких побед. Пусть волнуется море, а не твоё сердце, пусть сдаётся враг, а не ты. И сколько бы лет не прошло, оставайся всегда здоров, крепок, отважен и непобедим.
С Днем флота Украины – открытки
Как сообщал OBOZREVATEL, 23 мая морские пехотинцы Украины отмечали день профессиональной деятельности. Войска морской пехоты входят в состав ВСУ.
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