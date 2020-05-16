День Европы: что значит для Украины и как отмечается праздник

В субботу, 16 мая, Украина отмечает День Европы. Этот праздник был учрежден в 2003 году указом президента Леонида Кучмы, "учитывая стратегический курс Украины на европейскую интеграцию".

День Европы украинцы отмечают как день общих ценностей, общей истории всех наций континента. OBOZREVATEL предлагает узнать историю праздника, как он отмечается, а также интересные факты о взаимоотношениях Украины и Европейского Союза.

День Европы в 2020 году в Украине отмечается 16 мая Pixabay

День Европы: история праздника

День Европы отмечается 5 мая Советом Европы и 9 мая – Европейским Союзом. Совет Европы отмечает праздник в честь собственного создания в 1949 году, а Европейский союз – день, в который в 1950 году основатели ЕС предложили его создание.

В Украине праздник официально установлен на третью субботу мая. Праздник посвящен укреплению единства среди европейцев.

День Европы в Украине

В День Европы в городах нашей страны проходят различные мероприятия, концерты, спектакли, а гости Украины из европейских государств рассказывают о жизни в Европе, ее истории и культуре.

День Европы в Украине: как отмечается 24tv.ua

В этом году День Европы в Украине будет иметь свои особенности из-за карантина, введенного из-за пандемии коронавируса. Так, передвижение группой более двух лиц по-прежнему остается под запретом, в общественных местах следует соблюдать дистанцию и масочный режим. Детям до 14 лет необходимо сопровождение родителей.

Интересные факты о взаимоотношениях Украины и ЕС

ЕС является крупнейшим торговым партнером Украины: 41,5% от общего объема внешней торговли Украины.

Безвизовый режим с ЕС позволил украинцам больше путешествовать. В 2019 году только сухопутную границу граждане Украины пересекли более 15 миллионов раз. Возросло и количество авиарейсов в небе страны.

Дальнейшие приоритеты евроинтеграции – "Промышленный безвиз", который должен упростить торговлю товарами из Украины в ЕС, Европейское зеленое соглашение, присоединение к энергетическому, цифровому рынкам ЕС, углубленное таможенное сотрудничество.

Украина и ЕС заключили Соглашение об ассоциации в 2014 году eu-ua.org

Как сообщал OBOZREVATEL, в Европе разработали план по открытию границ: известны условия.