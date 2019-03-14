День Евдокии 2019: что нельзя делать в этот день

14 марта православные христиане почитают святую Евдокию. Ее называют покровительницей весны и благополучия. В народе Евдокию часто называют Явдохой, а ее день связывают с множеством обрядов и запретов.

Также, Явдохин день считают женским праздником. OBOZREVATEL предлагает узнать историю этого праздника, а также о том, что можно, а что запрещено делать в этот день.

День Евдокии: история праздника

Преподобная мученица Евдокия была грешницей и по легенде была представительницей самой древней профессии. Но однажды она встретила монаха Германа и он обратил ее в христианство. С тех пор Евдокия начала праведную жизнь, не возвращаясь к распутной жизни. Став христианкой, она отдала все свое состояние Гелиопольскому епископу Феодоту, а сама приняла постриг в женском монастыре.

Умерла Явдоха от рук воинов, которые пришли грабить монастырь, тем самым защитив остальных монахинь.

Что нельзя делать на Явдохи

В этот день не стоит строить планы на будущее, ведь они не осуществятся, а также ругаться или заниматься домашней работой.

Приметы на День святой Евдокии

Теплый и солнечный день на Евдокию - щедрый урожай зерновых, грибов и овощей будет.

Теплый день 14 марта - будет жаркое лето и хороший сенокос.

Дождь на Евдокию, а также густой туман, который стелился над землей - можно ждать хороший урожай хлеба.

Если 14 марта заморозки - не будет хорошего урожая гречки, а метель в этот день предсказывает холодную погоду на весь оставшийся год.

Холодная Евдокия - будет поздняя и холодная весна.

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