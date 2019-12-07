День ангела Екатерины: лучшие поздравления и открытки

День памяти святой великомученицы Екатерины православные христиане отмечают 7 декабря. Ее считают покровительницей любви и брака, которая всегда помогает девушкам отыскать свою вторую половинку.
OBOZREVATEL собрал лучшие поздравления и открытки с Днем ангела Екатерины.
День ангела Екатерины
Поздравления с Днем ангела Екатерины в стихах
На календаре сегодня
Вновь 7 декабря —
С Днем святой Екатерины
Поздравляю я тебя.
Пусть тебя Екатерина
От напастей защитит,
И в делах твоих поможет,
И врагов угомонит.
Счастья, крепкого здоровья
В этой жизни непростой!
А заступница святая
Будет пусть всегда с тобой.
***
С Днем святой Екатерины
Поздравляю я тебя
И желаю много счастья
И, конечно же, добра,
И удачи, и терпенья,
И здоровья, и везенья.
Много-много апельсинов
И корзину мандаринов,
Верить в чудо и в любовь,
Быть красивой вновь и вновь!
***
С Днем святой Екатерины!
Пусть она с небес незримо
Ваш покой оберегает
И здоровья прибавляет,
Все проблемы разрешит,
Счастье в доме сохранит.
День ангела Екатерины
Поздравления с Днем ангела Екатерины в прозе
Желаю в день Святой Екатерины тебе огромного счастья, добра в сердце, веры в душе и исполнения всех желаний! Пускай твой Ангел-хранитель всегда оберегает тебя и помогает идти верной дорогой! Пусть каждое мгновение будет наполнено любовью, позитивом и успехом!
***
Милые Катюши поздравляю вас с днем Святой Екатерины, и желаю быть смелыми, сильными, мудрыми, талантливыми, активными, яркими и самодостаточными. Пусть ваш ангел хранитель не только в этот день, но и всегда вас любит, оберегает, хранит и защищает.
***
Сердечно поздравляю с Днём Святой Екатерины. Пусть ангел твой тебя оберегает от невзгод, поёт добрые песни, когда тебе грустно и дарит надежду, когда на сердце тревожно. Желаю великой силы воли, желаю настоящего счастья и отрады, желаю с искренней верой и благим светом души продолжать свой жизненный путь.
День ангела Екатерины – открытки
День ангела Екатерины
День ангела Екатерины
День ангела Екатерины
День ангела Екатерины
День ангела Екатерины
День ангела Екатерины
День ангела Екатерины
День ангела Екатерины
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