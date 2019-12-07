День ангела Екатерины: лучшие поздравления и открытки

День памяти святой великомученицы Екатерины православные христиане отмечают 7 декабря. Ее считают покровительницей любви и брака, которая всегда помогает девушкам отыскать свою вторую половинку.

OBOZREVATEL собрал лучшие поздравления и открытки с Днем ангела Екатерины.

День ангела Екатерины

Поздравления с Днем ангела Екатерины в стихах

На календаре сегодня

Вновь 7 декабря —

С Днем святой Екатерины

Поздравляю я тебя.

Пусть тебя Екатерина

От напастей защитит,

И в делах твоих поможет,

И врагов угомонит.

Счастья, крепкого здоровья

В этой жизни непростой!

А заступница святая

Будет пусть всегда с тобой.

***

С Днем святой Екатерины

Поздравляю я тебя

И желаю много счастья

И, конечно же, добра,

И удачи, и терпенья,

И здоровья, и везенья.

Много-много апельсинов

И корзину мандаринов,

Верить в чудо и в любовь,

Быть красивой вновь и вновь!

***

С Днем святой Екатерины!

Пусть она с небес незримо

Ваш покой оберегает

И здоровья прибавляет,

Все проблемы разрешит,

Счастье в доме сохранит.

День ангела Екатерины

Поздравления с Днем ангела Екатерины в прозе

Желаю в день Святой Екатерины тебе огромного счастья, добра в сердце, веры в душе и исполнения всех желаний! Пускай твой Ангел-хранитель всегда оберегает тебя и помогает идти верной дорогой! Пусть каждое мгновение будет наполнено любовью, позитивом и успехом!

***

Милые Катюши поздравляю вас с днем Святой Екатерины, и желаю быть смелыми, сильными, мудрыми, талантливыми, активными, яркими и самодостаточными. Пусть ваш ангел хранитель не только в этот день, но и всегда вас любит, оберегает, хранит и защищает.

***

Сердечно поздравляю с Днём Святой Екатерины. Пусть ангел твой тебя оберегает от невзгод, поёт добрые песни, когда тебе грустно и дарит надежду, когда на сердце тревожно. Желаю великой силы воли, желаю настоящего счастья и отрады, желаю с искренней верой и благим светом души продолжать свой жизненный путь.

День ангела Екатерины – открытки

День ангела Екатерины

День ангела Екатерины

День ангела Екатерины

День ангела Екатерины

День ангела Екатерины

День ангела Екатерины

День ангела Екатерины

День ангела Екатерины

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