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7 декабря • обновлено в 06:34
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День ангела Екатерины: лучшие поздравления и открытки

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День памяти святой великомученицы Екатерины православные христиане отмечают 7 декабря. Ее считают покровительницей любви и брака, которая всегда помогает девушкам отыскать свою вторую половинку.

OBOZREVATEL собрал лучшие поздравления и открытки с Днем ангела Екатерины.

День ангела Екатерины

День ангела Екатерины

Поздравления с Днем ангела Екатерины в стихах

На календаре сегодня

Вновь 7 декабря —

С Днем святой Екатерины

Поздравляю я тебя.

Пусть тебя Екатерина

От напастей защитит,

И в делах твоих поможет,

И врагов угомонит.

Счастья, крепкого здоровья

В этой жизни непростой!

А заступница святая

Будет пусть всегда с тобой.

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***

С Днем святой Екатерины

Поздравляю я тебя

И желаю много счастья

И, конечно же, добра,

И удачи, и терпенья,

И здоровья, и везенья.

Много-много апельсинов

И корзину мандаринов,

Верить в чудо и в любовь,

Быть красивой вновь и вновь!

***

С Днем святой Екатерины!

Пусть она с небес незримо

Ваш покой оберегает

И здоровья прибавляет,

Все проблемы разрешит,

Счастье в доме сохранит.

День ангела Екатерины

День ангела Екатерины

Поздравления с Днем ангела Екатерины в прозе

Желаю в день Святой Екатерины тебе огромного счастья, добра в сердце, веры в душе и исполнения всех желаний! Пускай твой Ангел-хранитель всегда оберегает тебя и помогает идти верной дорогой! Пусть каждое мгновение будет наполнено любовью, позитивом и успехом!

***

Милые Катюши поздравляю вас с днем Святой Екатерины, и желаю быть смелыми, сильными, мудрыми, талантливыми, активными, яркими и самодостаточными. Пусть ваш ангел хранитель не только в этот день, но и всегда вас любит, оберегает, хранит и защищает.

***

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Сердечно поздравляю с Днём Святой Екатерины. Пусть ангел твой тебя оберегает от невзгод, поёт добрые песни, когда тебе грустно и дарит надежду, когда на сердце тревожно. Желаю великой силы воли, желаю настоящего счастья и отрады, желаю с искренней верой и благим светом души продолжать свой жизненный путь.

День ангела Екатерины – открытки

День ангела Екатерины

День ангела Екатерины

День ангела Екатерины

День ангела Екатерины

День ангела Екатерины

День ангела Екатерины

День ангела Екатерины

День ангела Екатерины

День ангела Екатерины

День ангела Екатерины

День ангела Екатерины

День ангела Екатерины

День ангела Екатерины

День ангела Екатерины

День ангела Екатерины

День ангела Екатерины

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Автор
Игорь Никитин
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