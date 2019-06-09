День друзей 2019: история праздника и как поздравить близких

Ежегодно 9 июня по всему миру принято отмечать Международный день друзей (International Friends Day).
OBOZREVATEL по случаю праздника приготовил короткую информацию о празднике, а также подобрал оригинальные поздравления в стихах и открытки.
Существует несколько версий того, как появился неофициальный День друзей (не путать с Днем дружбы, который отмечается по инициативе ООН ежегодно с 2011 года 30 июня).
Сериал "Друзья"
Комсомольская правда
По одной из версий, в 1935 году решение о том, чтобы отмечать день посвященный лучшим друзьям, принял парламент США. Тогда традиция распространялась только на несколько штатов, но вскоре охватила всю страну, а за ней и весь мир. Однако официальных подтверждений этому нет.
Еще одна версия говорит о том, что праздник возник благодаря популяризации социальных сетей в 2000-х. Возможно, таким образом тогда соцсети повышали активность пользователей.
Поздравления в стихах:
GetBg.net
Поздравить подругу
Желаю удачи, успехов, здоровья,
Пусть жизнь окружает тебя лишь любовью,
Проблемы и беды исчезнут навечно,
А ты будь всегда весела и беспечна.
Любви я желаю, пусть в жизни везет,
Знай, счастье и радость везде тебя ждет!
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Вагончик улыбок,
Удачи охапку.
Счастливою будь
От макушки до пяток.
Здоровья без меры,
Любви бесконечной,
Безудержной, страстной,
Красивой и вечной.
Чтоб шкаф не закрылся —
Немножко одежды.
Чтоб кофе в постели
Был вкусным и свежим.
Тебя от души
С этим днем поздравляю!
Целую, люблю,
Дорожу, обнимаю!
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Хочу сказать спасибо небесам,
За то, что нас с тобой свели когда-то.
За то, что дали дружбу нам.
Для нас обеих это лучшая награда.
И в этот превосходный день,
Ты знаешь, пожелать хочу лишь счастья.
Чтобы цвела ты как сирень
И комплименты получала часто.
И чтобы в личной жизни у тебя,
Как ты захочешь всё сложилось.
И благосклонною была судьба,
Чтоб чудо в жизни у тебя случилось.
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Поздравить друга
Верный друг - твоё богатство.
С ним нигде не пропадёшь.
Он всегда тебя поддержит,
С ним ты даже клад найдёшь.
Больше чем твоя поддержка,
Тем становишься сильней.
Самоцвет с названьем "Дружба"
Береги в любой из дней.
Вместе вы непобедимы -
Ты и все твои друзья.
Счастья, радости, здоровья
От души желаю я.
Пусть сопутствует удача
Дружбе, крепкой как гранит.
И сокровище нетленным
Каждый пусть всегда хранит.
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Поздравить друзей
Как парусу ветер нужен.
Как стану гитары - струна.
Как искра - огню, дружба
Для жизни моей нужна!
И ветром ее не сломает.
Не лопнет она, звеня.
Пожарищем в сердце пылает!
Всех с праздником вас, друзья!
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Друзья мои! Спешу поздравить вас,
Желаю с вами никогда не разлучаться,
Как здорово, что дружба есть у нас,
Ведь это значит - есть на свете счастье!
Моим друзьям - покоя и добра,
Моим друзьям - успехов и богатства,
Здоровья, счастья вам, мои друзья,
Давайте никогда не расставаться!
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Если друга верного найдешь,
Ты богач - покруче олигарха!
Ну, а если много есть друзей,
То живешь себе, совсем не зная страха!
Так давайте за друзей поднимем тост!
Чтоб они с годами не терялись,
Чтобы вместе отдыхали и смеялись,
И все время рядом оставались!
Поздравления в прозе:
Поздравляю с Днем друзей и хочу пожелать, чтобы в твоей жизни всегда рядом были те самые люди, которых смело можно назвать друзьями, которые вместе с тобой разделят радость и победу, которые не отвернутся от тебя в минуты тяжести и жизненных неурядиц, которые подбодрят тебя, если станет вдруг скучно, которые прибавят уверенности в себе, если у тебя возникнут сомнения и которые всегда будут с тобой на одной волне. Желаю крепкой дружбы и взаимопонимания с близкими людьми.
Сегодня отличный праздник — День друзей! И я хочу поздравить с ним вас, мои хорошие! Спасибо, что вы со мной, всегда на связи и в нужную минуту рядом. Желаю вам безоблачного настроения, радости и счастья на все времена. Больших успехов, подвигов и достижений. Пусть все в жизни складывается невероятно превосходно!
Поздравляю с Днем друзей! Пусть в жизни рядом всегда будет друг, способный выслушать, помочь и поддержать. Чтоб Вы не знали тяжесть одиночества и любое событие, как радостное так и грустное, могли разделить с настоящими друзьями.
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