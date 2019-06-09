День друзей 2019: история праздника и как поздравить близких

Ежегодно 9 июня по всему миру принято отмечать Международный день друзей (International Friends Day).

OBOZREVATEL по случаю праздника приготовил короткую информацию о празднике, а также подобрал оригинальные поздравления в стихах и открытки.

Существует несколько версий того, как появился неофициальный День друзей (не путать с Днем дружбы, который отмечается по инициативе ООН ежегодно с 2011 года 30 июня).

Сериал "Друзья" Комсомольская правда

По одной из версий, в 1935 году решение о том, чтобы отмечать день посвященный лучшим друзьям, принял парламент США. Тогда традиция распространялась только на несколько штатов, но вскоре охватила всю страну, а за ней и весь мир. Однако официальных подтверждений этому нет.

Еще одна версия говорит о том, что праздник возник благодаря популяризации социальных сетей в 2000-х. Возможно, таким образом тогда соцсети повышали активность пользователей.

Поздравления в стихах:

GetBg.net

Поздравить подругу

Желаю удачи, успехов, здоровья,

Пусть жизнь окружает тебя лишь любовью,

Проблемы и беды исчезнут навечно,

А ты будь всегда весела и беспечна.

Любви я желаю, пусть в жизни везет,

Знай, счастье и радость везде тебя ждет!

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Вагончик улыбок,

Удачи охапку.

Счастливою будь

От макушки до пяток.

Здоровья без меры,

Любви бесконечной,

Безудержной, страстной,

Красивой и вечной.

Чтоб шкаф не закрылся —

Немножко одежды.

Чтоб кофе в постели

Был вкусным и свежим.

Тебя от души

С этим днем поздравляю!

Целую, люблю,

Дорожу, обнимаю!

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Хочу сказать спасибо небесам,

За то, что нас с тобой свели когда-то.

За то, что дали дружбу нам.

Для нас обеих это лучшая награда.

И в этот превосходный день,

Ты знаешь, пожелать хочу лишь счастья.

Чтобы цвела ты как сирень

И комплименты получала часто.

И чтобы в личной жизни у тебя,

Как ты захочешь всё сложилось.

И благосклонною была судьба,

Чтоб чудо в жизни у тебя случилось.

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Поздравить друга

Верный друг - твоё богатство.

С ним нигде не пропадёшь.

Он всегда тебя поддержит,

С ним ты даже клад найдёшь.

Больше чем твоя поддержка,

Тем становишься сильней.

Самоцвет с названьем "Дружба"

Береги в любой из дней.

Вместе вы непобедимы -

Ты и все твои друзья.

Счастья, радости, здоровья

От души желаю я.

Пусть сопутствует удача

Дружбе, крепкой как гранит.

И сокровище нетленным

Каждый пусть всегда хранит.

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Поздравить друзей

Как парусу ветер нужен.

Как стану гитары - струна.

Как искра - огню, дружба

Для жизни моей нужна!

И ветром ее не сломает.

Не лопнет она, звеня.

Пожарищем в сердце пылает!

Всех с праздником вас, друзья!

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Друзья мои! Спешу поздравить вас,

Желаю с вами никогда не разлучаться,

Как здорово, что дружба есть у нас,

Ведь это значит - есть на свете счастье!

Моим друзьям - покоя и добра,

Моим друзьям - успехов и богатства,

Здоровья, счастья вам, мои друзья,

Давайте никогда не расставаться!

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Если друга верного найдешь,

Ты богач - покруче олигарха!

Ну, а если много есть друзей,

То живешь себе, совсем не зная страха!

Так давайте за друзей поднимем тост!

Чтоб они с годами не терялись,

Чтобы вместе отдыхали и смеялись,

И все время рядом оставались!

Поздравления в прозе:

Поздравляю с Днем друзей и хочу пожелать, чтобы в твоей жизни всегда рядом были те самые люди, которых смело можно назвать друзьями, которые вместе с тобой разделят радость и победу, которые не отвернутся от тебя в минуты тяжести и жизненных неурядиц, которые подбодрят тебя, если станет вдруг скучно, которые прибавят уверенности в себе, если у тебя возникнут сомнения и которые всегда будут с тобой на одной волне. Желаю крепкой дружбы и взаимопонимания с близкими людьми.

Сегодня отличный праздник — День друзей! И я хочу поздравить с ним вас, мои хорошие! Спасибо, что вы со мной, всегда на связи и в нужную минуту рядом. Желаю вам безоблачного настроения, радости и счастья на все времена. Больших успехов, подвигов и достижений. Пусть все в жизни складывается невероятно превосходно!

Поздравляю с Днем друзей! Пусть в жизни рядом всегда будет друг, способный выслушать, помочь и поддержать. Чтоб Вы не знали тяжесть одиночества и любое событие, как радостное так и грустное, могли разделить с настоящими друзьями.

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