День Достоинства и Свободы: Украина отмечает седьмую годовщину Евромайдана. Фото и видео

В субботу, 21 ноября, Украина отмечает День Достоинства и Свободы. Так, ровно семь лет назад на Майдане Независимости началась национальная акция протеста, известная как Евромайдан.

Праздник также посвящен началу Оранжевой революции 22 ноября 2004 года.

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08:08 – Пятый президент Украины Петр Порошенко поздравил украинцев с Днем Достоинства и Свободы. В то же время он констатировал, что борьба еще далека от завершения.

"Мы снова должны объединяться, чтобы защитить будущее Украины. Позорное освобождение "беркутов" со скамьи подсудимых по требованию Путина, снятие заочного ареста с Януковича, недавние обыски в Музее Небесной Сотни, возбуждение уголовных дел против лидеров Майдана за якобы "государственный переворот" – власть Зеленского в который раз дословно повторяет официальную риторику Кремля. Все это – явные признаки наступления Антимайдана, реванша пророссийских сил и настоящее издевательство над подвигом Героев Небесной Сотни. И это – угроза обанкротившейся власти каждому из миллионов активных участников Революции Достоинства", – говорится в заявлении.

День Достоинства и Свободы: история

Праздник является преемником Дня Свободы, который в 2005-2011 годах отмечался 22 ноября и был посвящен Оранжевой революции, но был отменен президентом Виктором Януковичем. 13 ноября 2014 года президент Петр Порошенко своим указом учредил День достоинства и свободы, который отмечается 21 ноября.

Оранжевая революция на Майдане в Киеве, 22 ноября 2004 года Wikipedia

Евромайдан: что произошло в Киеве семь лет назад

21 ноября 2013 года премьер-министр Николай Азаров заявил, что правительство приостанавливает подготовку к ассоциации с Евросоюзом. В ответ на это украинцы вышли на Майдане Незалежности в Киеве. Национальная акция протеста началась около 22 часов вечера, а к полуночи на Майдане было около 1,5 тысячи человек. Протест мгновенно распространился на всю Украину: по состоянию на 28 ноября к забастовке присоединились десятки тысяч студентов.

Евромайдан начался 21 ноября 2013 года Wikipedia

В ночь на 30 ноября участников мирной акции жестоко разогнали силовики, в результате чего Евромайдан перерос в Революцию Достоинства. В ходе противостояний погибли десятки человек ("Небесная сотня"), а завершились протесты свержением режима и бегством Януковича. Вскоре, весной 2014 года, Россия аннексировала Крым и начала войну на Донбассе.

Как отмечают День Достоинства и Свободы

Ежегодно 21 ноября по всей Украине проходят торжественные мероприятия, концерты, выставки и флешмобы. В церквях служат молебны в память о Небесной Сотне, а украинцы несут цветы и лампадки к памятникам погибшим участникам Евромайдана.

План мероприятий ко Дню Достоинства и Свободы в Киеве

20 ноября – на Крещатике, 36, транслировались тематические видео- и фотоматериалы.

20-22 ноября – фотовыставка "Майдан – крепость духа" в Национальном историко-архитектурном музее "Киевская крепость".

21 ноября, 10:00-11:00, – молебен и возложение цветов у часовни архистратига Михаила и украинских новомучеников УГКЦ на аллее Героев Небесной сотни, 6 (станция метро "Крещатик", верхний выход). Тематические выставки на месте будущего здания Национального музея Революции Достоинства.

Институтская улица, Киев, 24 февраля 2014 года Wikipedia

21 ноября, 19:00, экскурсионные программы в центре столицы.

21 ноября – 15 марта – выставочный проект "Век несокрушимых" (вокруг Монумента Независимости).

21-30 ноября – в читальном зале Государственного архива Киева можно ознакомиться с архивными документами "Ко Дню Достоинства и Свободы". А в Публичной библиотеке имени Леси Украинки – увидеть книжную экспозицию "Слава Героям!".

25 ноября – презентация военно-драматического фильма "Мать Апостолов" в Украинском национальном информационном агентстве "Укринформ".

29 ноября – встреча киевской молодежи с лидерами Белорусского национально-освободительного движения, литературный вечер в честь белорусского поэта-шестидесятника Владимира Короткевича.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал историю сына Героя Небесной Сотни Леонида Полянского, который стал авиатором. Парень поступил в Харьковский университет Воздушных сил имени Кожедуба, чтобы стать военным летчиком.