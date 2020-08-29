День дальнобойщика 2020: оригинальные поздравления и открытки

День дальнобойщика в Украине отмечается каждую последнюю субботу августа. В 2020 году этот профессиональный праздник приходится на 29 августа.

К празднику OBOZREVATEL собрал лучшие поздравления в стихах и прозе, смс, открытки, картинки и видео.

День дальнобойщика 2020: смс, стихи и проза

Дальнобойщик ты отличный,

Ты, водитель, очень крут!

Пусть тебе доход приличный

Дарит каждый твой маршрут!

К целям мчи легко и смело,

Обгоняй спокойно всех!

Пусть водительское дело

Дарит радость и успех!

***

З днем автомобіліста, далекобійник!

Відходить у даль твій довгий важкий шлях.

Він буде нехай вдалим і веселим,

І за кермом години швидко мчать.

***

Твоя судьба и жизнь твоя – дорога.

Дороги – ты так много видел их,

Профессий разных на земле так много,

Но дальнобойщик – лучшая из них!

***

Далекобійник, вітаю,

Це твій по праву день,

Цілодобово крутити баранку

Багато років тобі не лінь.

Траси я бажаю гладкої

І щасливого шляху,

З рейсу милим і коханим

Багато грошей привезти.

***

С днем автомобилиста поздравляю!

Ты за рулем, и так из года в год,

В попутчики удачу я желаю,

Пусть ты везешь, и пусть тебе везет!

***

Вітаємо з днем автомобіліста нашого далекобійника! Бажаємо рівних доріг, мирно ревучого мотора, повного баку та покірного залізного коня. Нехай розмірено протікає час у дорозі, вдома обов'язково чекають, а в душі панує мир і гармонія! Ні цвяха, ні жезла!

***

Каждый раз тебя ждет дальний путь, так пусть дорога будет чистой и благополучной. Поздравляю с Днем автомобилиста и желаю, чтобы дома всегда ждали родные, чтобы к тебе не подступали ни усталость, ни грусть, чтобы твои руки крепко держали баранку и ключик от светлого счастья.

Картинки и открытки ко Дню дальнобойщика

Картинка с Днем дальнобойщика Фото: fakty.com.ua

Открытка ко Дню дальнобойщика Фото: YouTube

Поздравления с Днем дальнобойщика Фото: YouTube

День дальнобойщика 2020: видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Украины Владимир Зеленский мощно обратился к дальнобойщикам: "Вы засранцы".

По материалам: pozdravok.ru.