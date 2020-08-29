День дальнобойщика 2020: оригинальные поздравления и открытки

День дальнобойщика в 2020 году отмечается 29 августа. Фото: Pixabay
День дальнобойщика в Украине отмечается каждую последнюю субботу августа. В 2020 году этот профессиональный праздник приходится на 29 августа.
К празднику OBOZREVATEL собрал лучшие поздравления в стихах и прозе, смс, открытки, картинки и видео.
Дальнобойщик ты отличный,
Ты, водитель, очень крут!
Пусть тебе доход приличный
Дарит каждый твой маршрут!
К целям мчи легко и смело,
Обгоняй спокойно всех!
Пусть водительское дело
Дарит радость и успех!
***
З днем автомобіліста, далекобійник!
Відходить у даль твій довгий важкий шлях.
Він буде нехай вдалим і веселим,
І за кермом години швидко мчать.
***
Твоя судьба и жизнь твоя – дорога.
Дороги – ты так много видел их,
Профессий разных на земле так много,
Но дальнобойщик – лучшая из них!
***
Далекобійник, вітаю,
Це твій по праву день,
Цілодобово крутити баранку
Багато років тобі не лінь.
Траси я бажаю гладкої
І щасливого шляху,
З рейсу милим і коханим
Багато грошей привезти.
***
С днем автомобилиста поздравляю!
Ты за рулем, и так из года в год,
В попутчики удачу я желаю,
Пусть ты везешь, и пусть тебе везет!
***
Вітаємо з днем автомобіліста нашого далекобійника! Бажаємо рівних доріг, мирно ревучого мотора, повного баку та покірного залізного коня. Нехай розмірено протікає час у дорозі, вдома обов'язково чекають, а в душі панує мир і гармонія! Ні цвяха, ні жезла!
***
Каждый раз тебя ждет дальний путь, так пусть дорога будет чистой и благополучной. Поздравляю с Днем автомобилиста и желаю, чтобы дома всегда ждали родные, чтобы к тебе не подступали ни усталость, ни грусть, чтобы твои руки крепко держали баранку и ключик от светлого счастья.
Картинка с Днем дальнобойщика Фото: fakty.com.ua
Открытка ко Дню дальнобойщика Фото: YouTube
Поздравления с Днем дальнобойщика Фото: YouTube
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Украины Владимир Зеленский мощно обратился к дальнобойщикам: "Вы засранцы".
По материалам: pozdravok.ru.
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