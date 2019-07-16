День бухгалтера 2019: оригинальные поздравления и открытки

Во вторник, 16 июля, свой профессиональный праздник будут отмечать бухгалтеры, аудиторы, экономисты, налоговые консультанты Украины.
OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, как оригинально поздравить людей этих профессий с праздником.
pexels.com
Поздравления с Днем бухгалтера в стихах
С Днем бухгалтера! И пусть все цифры в строчках,
Словно птички на ветвях в саду, поют,
Пусть сойдется до копейки все, до точки,
Пусть отчеты тебе радость принесут!
Пусть начальник тебя ценит и отметит,
И существенно повысит твой оклад,
Пусть бухгалтерское счастье тебе светит,
И отчетов боги пусть благоволят!
pexels.com
Желаю всем бухгалтерам страны
Успехов и карьерных достижений!
Подсчеты ваши будут пусть точны,
Желаю вам зарплатных повышений!
В зарплате вашей после единицы
Пускай стоят хотя бы шесть нулей!
Пусть все, о чем мечтается, случится
У вас, наши бухгалтеры, скорей!
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В день бухгалтера желаю,
Чтоб баланс с отчетом "шли",
Дебет с кредитом сходился,
Деньги чтоб рекой текли.
Чтоб начальство вас ценило,
Уважал чтоб коллектив,
Дело ваше чтоб дарило
Море классных перспектив.
В личной жизни — чувств высоких,
Счастья, радости, добра.
Крупных денежных влияний
И душевного тепла.
cards.tochka.net
Поздравления с Днем бухгалтера в прозе
Я желаю, в этот профессиональный праздник, чтобы работа всегда была в радость. Чтобы дебет и кредит всегда сходились, и не было, чтобы между ними недопонимания и нестыковок.
cards.tochka.net
Желаю достатка, стабильной зарплаты. Пускай балансы, годовые отчеты и кипы документов и ведомостей не смогут сделать вашу жизнь скучной и однообразной. Всегда находите во всем позитив и радуйтесь жизни, работе и общению. Счастья, здоровья и хорошего настроения!
cards.tochka.net
Открытки с Днем бухгалтера
cards.tochka.net
cards.tochka.net
cards.tochka.net
cards.tochka.net
cards.tochka.net
cards.tochka.net
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