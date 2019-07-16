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День бухгалтера 2019: оригинальные поздравления и открытки

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Во вторник, 16 июля, свой профессиональный праздник будут отмечать бухгалтеры, аудиторы, экономисты, налоговые консультанты Украины.

OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, как оригинально поздравить людей этих профессий с праздником.

День бухгалтера 2019: оригинальные поздравления и открытки

pexels.com

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Поздравления с Днем бухгалтера в стихах

С Днем бухгалтера! И пусть все цифры в строчках,

Словно птички на ветвях в саду, поют,

Пусть сойдется до копейки все, до точки,

Пусть отчеты тебе радость принесут!

Пусть начальник тебя ценит и отметит,

И существенно повысит твой оклад,

Пусть бухгалтерское счастье тебе светит,

И отчетов боги пусть благоволят!

День бухгалтера 2019: оригинальные поздравления и открытки

pexels.com

Желаю всем бухгалтерам страны

Успехов и карьерных достижений!

Подсчеты ваши будут пусть точны,

Желаю вам зарплатных повышений!

В зарплате вашей после единицы

Пускай стоят хотя бы шесть нулей!

Пусть все, о чем мечтается, случится

У вас, наши бухгалтеры, скорей!

День бухгалтера 2019: оригинальные поздравления и открытки

cards.tochka.net

В день бухгалтера желаю,

Чтоб баланс с отчетом "шли",

Дебет с кредитом сходился,

Деньги чтоб рекой текли.

Чтоб начальство вас ценило,

Уважал чтоб коллектив,

Дело ваше чтоб дарило

Море классных перспектив.

В личной жизни — чувств высоких,

Счастья, радости, добра.

Крупных денежных влияний

И душевного тепла.

День бухгалтера 2019: оригинальные поздравления и открытки

cards.tochka.net

Поздравления с Днем бухгалтера в прозе

Я желаю, в этот профессиональный праздник, чтобы работа всегда была в радость. Чтобы дебет и кредит всегда сходились, и не было, чтобы между ними недопонимания и нестыковок.

День бухгалтера 2019: оригинальные поздравления и открытки

cards.tochka.net

Желаю достатка, стабильной зарплаты. Пускай балансы, годовые отчеты и кипы документов и ведомостей не смогут сделать вашу жизнь скучной и однообразной. Всегда находите во всем позитив и радуйтесь жизни, работе и общению. Счастья, здоровья и хорошего настроения!

День бухгалтера 2019: оригинальные поздравления и открытки

cards.tochka.net

Открытки с Днем бухгалтера

День бухгалтера 2019: оригинальные поздравления и открытки

cards.tochka.net

День бухгалтера 2019: оригинальные поздравления и открытки

cards.tochka.net

День бухгалтера 2019: оригинальные поздравления и открытки

cards.tochka.net

День бухгалтера 2019: оригинальные поздравления и открытки

cards.tochka.net

День бухгалтера 2019: оригинальные поздравления и открытки

cards.tochka.net

День бухгалтера 2019: оригинальные поздравления и открытки

cards.tochka.net

День бухгалтера 2019: оригинальные поздравления и открытки

cards.tochka.net

Ранее OBOZREVATEL публиковал перечень религиозных праздников, которые будут отмечать в июле 2019.

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Тема
Праздники
Место
Украина
Тег
праздник
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