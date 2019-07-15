День бухгалтера-2019: когда отмечают и что можно подарить на праздник

Во вторник, 16 июля, профессиональный праздник будут отмечать бухгалтеры, аудиторы, экономисты, налоговые консультанты.

OBOZREVATEL собрал информацию об истории возникновения Дня бухгалтера и аудитора, а также подготовил подборку возможных подарков для представителей профессии.

День бухгалтера в Украине отмечают 16 июля pixabay.com

История Дня бухгалтера и аудитора

Дата празднования Дня бухгалтера 16 июля была выбрана не случайно. Именно в этот день в 1999 году Верховная Рада Украины приняла закон "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине". Этим документом определялись регулирование, организация и ведение бухгалтерского учета и финансовой отчетности.

Впрочем, до 2004 года профессиональный праздник бухгалтеров и аудиторов отмечался неофициально. А уже 18 июня 2004 президент Украины Леонид Кучма подписал указ об учреждении Дня бухгалтера официальной датой празднования 16 июля. Через 14 лет, указом президента Украины Петра Порошенко №103/2018 от 20 апреля 2018 года в документ были внесены изменения и праздник получил название – День бухгалтера и аудитора.

Что подарить на день бухгалтера и аудитора

Чтобы выбрать уместный подарок для бухгалтера, следует учитывать не только профессию, но и пол, возраст и личные предпочтения. Впрочем, есть вещи универсальные, которые всегда пригодятся и не будут лишними ни для мужчин, ни для женщин-бухгалтеров. Так, в качестве подарка можно выбрать такие презенты как кошелек, портмоне, ключницы, обложки для документов.

Поскольку работа бухгалтеров очень ответственная и напряженная, возможность немного расслабиться будет очень кстати. Как подарок можно преподнести массажный коврик для стула, массажер для головы, аромалампу с набором масел. Сертификаты на процедуры в SPA, салонах красоты, спортзалах и другие активности – тоже отличная идея подарка для бухгалтеров.

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