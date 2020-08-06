День Бориса и Глеба: что нельзя делать 6 августа и как молиться святым
Святые Борис и Глеб были младшими сыновьями князя Владимира. Фото: irinin.com
В четверг, 6 августа, православные христиане отмечают День памяти Бориса и Глеба – сыновей князя Владимира, которые были убиты в 1015 году в междоусобной борьбе их старшим братом Святополком.
Святые Борис и Глеб считаются церковью покровителями Русской земли и "небесными помощниками" русских князей. Подробнее о празднике, его истории, традициях, о том, как молиться и что нельзя делать в этот день, рассказывает OBOZREVATEL.
История праздника: кто такие Борис и Глеб?
Святые Борис и Глеб были младшими сыновьями великого князя киевского Владимира Святославича. Оба брата росли в любви к Богу, они отличались милосердием и сердечной добротой, следуя примеру своего отца.
После смерти Владимира его старший сын Святополк самовольно объявил себя великим князем киевским, и, хотя братья не противились, подослал к ним убийц. Борис и Глеб знали о коварных замыслах брата, но междоусобная война для них была страшнее смерти.
Святые Борис и Глеб, икона ХVІ ст. Фото: Wikipedia
После двойного убийства Святополк, получивший в народе прозвище Окаянный, властвовал недолго. Он закончил свои дни в изгнании, ненавидимый всеми.
Междоусобицы постепенно прекратились, а Борис и Глеб благодаря подвигу смирения и кротости стали поистине народными святыми.
Их брат великий князь Ярослав Мудрый отыскал останки святого Глеба и положил их в храме святого Василия Великого в Вышгороде – рядом с мощами Бориса. Святые мощи Бориса и Глеба известны многими чудесами.
Традиции на Бориса и Глеба: что нужно сделать?
Борис и Глеб стали первыми русскими святыми – их канонизировали в лике мучеников-страстотерпцев. Церковь считает их покровителями Русской земли и "небесными помощниками" русских князей.
Святым молятся о мире в родном государстве, о добром нраве властей и правителей, о защите от междоусобицы, а также о даровании мужества в смертельной опасности.
По приметам на Бориса и Глеба судят о будущей зиме Фото: Pixabay
Что нельзя делать в День Бориса и Глеба?
На Бориса и Глеба запрещены работы в поле – иначе грозит сильный пожар.
Нельзя ругаться, конфликтовать, сквернословить, как и в другие праздничные и не праздничные дни.
Приметы на 6 августа
На Бориса и Глеба тепло и солнечно – зима будет холодной.
Идет дождь – к снежной и теплой зиме.
С осины пух полетел – пора собирать подосиновики.
Какая погода в этот день, такая она будет и во второй половине августа.
Молитва святым Борису и Глебу
Правдивая страстотерпцы и истинныя Евангелия Христова послушатели, целомудренный Романе с возлюбленным Давидом, не сопротив стаста врагу сущу брату, убивающему телеса ваша, душам же коснутися не могущу: да плачется убо злый властолюбец, вы же радующеся с лики ангельскими, предстояще Святей Троице, молитеся о державе сродников ваших, Богоугодней быти, и сыновом Российским спастися.
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