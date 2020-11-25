День борьбы с насилием в отношении женщин: история и значение

В среду, 25 ноября, отмечается Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин. Он был установлен в 2000 году Генассамблеей ООН.

Так, дата была выбрана в память о гибели трех сестер Мирабаль, убитых в Доминиканской Республике в 1960 году. OBOZREVATEL рассказывает о том, что это за день, в чем его суть и как он отмечается.

История

Четыре сестры Мирабаль – Патрия, Минерва, Деде и Мария Тереса – родились в Доминикане, в Охо-де-Агуа. Патрия, Минерва и Мария Тереса были политическими активистками и боролись с режимом, который установил в стране Рафаэль Трухильо.

Они были членами подпольного общества "Революционного движения 14 июня", которое возглавлял муж Минервы Маноло Таварес Хусто. Поэтому не раз сестры попадали в тюрьму.

Патрия, Минерва и Мария Тереса Мирабаль были убиты 25 ноября 1960 года Wikipedia

25 ноября 1960 года Мария Тереса, Патрия и Минерва отправились на свидание со своими мужьями, арестованными режимом Трухильо. На обратной дороге их поджидала засада. Сотрудники секретной полиции зверски забили палками женщин, а их тела сбросили в обрыв, где они позже были найдены местными жителями.

Жестокое убийство сестер вызвало шок и возмущение у народа. 30 мая 1961 года кортеж Трухильо попал в засаду – диктатор был застрелен, а его режим пал.

Традиции в День борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин

Как подчеркивает ООН, насилие в отношении женщин и девочек – это одно из самых распространенных и трудноискоренимых нарушений прав человека в современном мире, которое ведет к катастрофическим последствиям.

Генассамблея ООН призвала мир в День борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин проводить мероприятия, привлекающие внимание общества к проблеме.

Также целью этого дня является повышение осведомленности о системном насилии в отношении женщин всего мира: изнасилования, домашнее насилие, убийства, рабство, калечащие операции, детские браки и абьюз. В ООН подчеркивают, что масштабы и истинная природа проблемы часто являются скрытыми, умалчиваемыми и табуированными.

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