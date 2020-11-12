День борьбы с пневмонией: симптомы болезни и почему поражает легкие при COVID-19

Всемирный день борьбы с пневмонией отмечается ежегодно 12 ноября. Впервые он прошел в 2009 году, когда более сотни организаций из разных стран объединились в Глобальную коалицию против детской пневмонии.

О симптомах болезни, почему она опасна и как связана с коронавирусом, читайте далее в материале OBOZREVATEL.

Что такое пневмония

Пневмония, или воспаление легких, – это воспаление легочной ткани, которое сопровождается преимущественно поражением альвеол. Пневмонию обычно вызывают инфекции: основными возбудителями являются вирусы и бактерии. Также воспаление легких могут вызывать микоплазмы, грибы и паразиты.

Пневмонию обычно вызывают инфекции: основными возбудителями являются вирусы и бактерии Unsplash

Симптомы пневмонии

Повышение температуры тела до 39-40 градусов.

Боль в груди при дыхании или кашле.

Сильный кашель с мокротой.

Сухой кашель.

Першение в горле.

Одышка.

Тахикардия.

Сильный озноб.

Боли в мышцах и тканях.

Усталость.

Плохое самочувствие в целом.

Пониженная температура тела (у людей старше 65 лет и со слабой иммунной системой).

Потеря аппетита, снижение физической активности у людей пожилого возраста (в сочетании с другими факторами).

Тошнота, рвота, диарея – редко.

У новорожденных детей (первые четыре недели после рождения) и младенцев (от 4 недель до 1 года) может не быть каких-либо симптомов инфекции. Но также могут присутствовать рвота, кашель, усталость, лихорадка, беспокойство, проблемы с дыханием и приемом пищи.

При пневмонии температура тела может быть повышенной или пониженной Pixabay

Чем опасна пневмония

Несмотря на развитие медицины и появление новых лекарств, пневмония является очень распространенным и очень опасным заболеванием. При несвоевременном лечении последствия болезни могут привести к серьезным осложнениям, вплоть до летального исхода.

Среди последствий пневмонии – рубцы на легких, абсцесс легкого, головного мозга и печени, острая дыхательная недостаточность, патологии сердца, менингит, воспаление почек и другие.

Пневмония является чрезвычайно распространенным и очень опасным заболеванием Unsplash

Пневмония и коронавирус

Особенность пневмонии при COVID-19 – в том, что вирус способен создавать в дыхательных путях человека благоприятные условия для опасных микробов, вызывающих воспаления. Если же происходит прямое поражение, страдают сосуды и альвеолы, но плазма крови не проходит через стенки сосудов. Поэтому коронавирусная пневмония развивается очень быстро и практически одновременно поражает все дыхательные пути.

Кроме того, врачи отмечают, что пневмония, вызванная коронавирусом, протекает специфически. Так, у пациентов наблюдаются абсолютно разные степени поражения легких. А у некоторых нет никаких жалоб или симптомов – лихорадки, кашля или одышки. При этом компьютерная томография обнаруживает у них признаки воспаления.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как сделать бесплатный тест на коронавирус. Если пациент подозревает у себя заболевание, ему необходимо позвонить (а не идти на прием) семейному врачу.