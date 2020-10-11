День борьбы с ожирением: история праздника и неожиданные факты

Всемирный день борьбы с ожирением отмечается 11 октября. Праздник был инициирован Всемирной организацией здравоохранения и Всемирной федерацией ожирения в 2015 году.

OBOZREVATEL рассказывает, в чем смысл праздника, и публикует неожиданные факты о лишнем весе.

День борьбы с ожирением: что это за праздник

Всемирный день борьбы с ожирением был провозглашен в 2015 году для поддержки людей в достижении и поддержании здорового веса и недопущения эскалации ожирения.

Так, по оценкам ВОЗ, ежегодно 2,8 миллиона человек в мире умирают от последствий лишнего веса. А в Европе страдают от ожирения 23% женщин и 20% мужчин.

Факты о лишнем весе

Лишний вес и ожирение уносят больше жизней, чем недоедание.

С 1975 по 2016 год число людей, страдающих ожирением, во всем мире выросло более чем втрое.

В большинстве стран Европы ожирением страдает до 25% взрослого населения.

По данным ВОЗ, к 2025 году 2,7 миллиарда взрослых во всем мире будут страдать от избыточного веса и ожирения.

Ожирение в основном является результатом дисбаланса между потребленными и затраченными калориями.

Во всем мире растет распространённость ожирения у детей и подростков: в развитых странах мира до 25% подростков имеют избыточную массу тела, а 15% страдают ожирением.

Люди, сбросившие всего 10% своего веса, отмечают значительные улучшения в сфере половой жизни.

Избыточный вес в детстве повышает риск развития ожирения во взрослом возрасте. Почти у половины детей, имеющих избыточный вес в 6 лет, во взрослом возрасте развивается ожирение, а в подростковом возрасте эта вероятность увеличивается до 80%.

Дефицит сна напрямую связан с ожирением. Из-за нехватки отдыха происходит нарушение естественных циклов и гормонального фона.

Половина всей употребляемой пищи должна состоять из овощей и фруктов. Вторая половина должна приходиться на белковые продукты и сложные углеводы.

Как сообщал OBOZREVATEL, причину ожирения обнаружили в генах: диета не поможет.