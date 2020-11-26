День борьбы с ожирением: 5 главных советов худеющим

В четверг, 26 ноября, в мире отмечается День борьбы с ожирением (англ. Anti Obesity Day). В этот день традиционно проходят мероприятия, цель которых – напомнить об опасности ожирения для организма человека.

Специально для своих читателей OBOZREVATEL собрал главные рекомендации врачей, призванные помочь в похудении и избежать многих проблем со здоровьем.

Пейте достаточно воды

Вода играет ключевую роль в процессе похудения. Суточная потребность в жидкости – 40 мл на килограмм массы тела. Чистой воды необходимо выпивать не менее половины от этой нормы, поскольку большую часть жидкости человек получает из продуктов питания.

Ешьте фрукты и овощи

Каждый день рекомендуется съедать не менее пяти видов овощей и фруктов. Они содержат клетчатку, которая способствует улучшению пищеварения и выводу токсинов, и антиоксиданты, необходимые для сохранения молодости.

В день рекомендуется съедать не менее пяти видов овощей и фруктов Pixabay

Ешьте 4-5 раз в день небольшими порциями

Для здорового похудения нужно есть 4-5 раз в день. Кроме завтрака, обеда и ужина, стоит делать перекусы на второй завтрак и полдник: подойдут орехи, фрукты или кисломолочные продукты. При этом следует соблюдать интервалы между приемами пищи, которые должны составлять не менее двух часов.

Готовьте правильно

Старайтесь не жарить, а запекать еду в духовке или готовить на пару. Также необходимо следить за количеством жиров, расходуемых для приготовления блюд. Не лейте растительное масло на сковородку из бутылки – лучше отмерять его столовой ложкой. Кроме того, можно воспользоваться специальными антипригарными ковриками и готовить пищу без жира.

При похудении пищу лучше запекать, а не жарить Pixabay

Белок животного происхождения сочетайте с овощами

Для полноценного усвоения мяса и рыбы следует сочетать их с гарниром из овощей. Старайтесь избегать таких комбинаций в пище, как мясо / рыба с рисом, макаронами или картофелем – это значительно затрудняет усвоение пищи и даже может привести к образованию вредных соединений в организме.

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