День борьбы с диабетом: первые симптомы и когда стоит обращаться к врачу
В субботу, 14 ноября, отмечается Всемирный день борьбы с диабетом. В этот день в 1891 году родился Фредерик Бантинг – врач из Канады, открывший вместе с коллегами в 1921 году инсулин – гормон, который регулирует уровень глюкозы в крови.
За открытие Бантинг получил Нобелевскую премию. А через год он спас жизнь 14-летнему мальчику, сделав ему инъекцию инсулина. В День борьбы против диабета OBOZREVATEL рассказывает, что это за болезнь и какие ее главные симптомы.
Что такое диабет
Сахарный диабет – это нарушение обмена углеводов, в результате которого повышается уровень сахара в крови. Диабет бывает двух типов:
1-го типа, при котором организм вырабатывает недостаточное количество инсулина и больному необходимо регулярно делать инъекции гормона;
2-го типа, при котором инсулин производится в нормальных или повышенных количествах, но из-за нарушения взаимодействия с клетками организм не может полноценно его использовать; больным диабетом 2-го типа назначают диету и препараты, снижающие содержание сахара в крови.
На 2-й тип приходится до 90% случаев сахарного диабета.
Симптомы сахарного диабета
Ряд симптомов, перечисленных ниже, характерны для диабета обоих типов. К ним принадлежат:
сильная жажда, которая не проходит;
учащение мочеиспускания;
постоянное чувство голода;
резкая потеря веса;
расплывчатость зрения;
упадок сил, слабость;
онемение, покалывание в руках и ногах;
долгое заживление ран, подверженность инфекциям;
зуд кожи.
Признаки диабета у детей
У детей могут наблюдаться следующие признаки диабета:
усиление жажды: ребенок встает попить даже ночью;
частое мочеиспускание, энурез;
моча становится липкой, подгузник может прилипать к коже;
снижение веса даже при хорошем аппетите;
слабость, утомляемость.
При наличии названных симптомов следует незамедлительно обратиться к врачу, чтобы пройти обследование на уровень сахара в крови.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые озвучили неожиданный признак диабета. Также были названы напитки, снижающие риск смерти у больных диабетом, и продукты, снижающие риск развития диабета на четверть.