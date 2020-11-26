День благодарения: что это за праздник и почему его отмечают в США

В четверг, 26 ноября, в США отмечается День благодарения (Thanksgiving Day). Это один из любимых национальных праздников американцев, в который принято благодарить Бога и близких людей за все хорошее.

Каждый год он приходится на разные даты, поскольку отмечается в четвертый четверг последнего месяца осени. С этого дня в Америке начинается сезон праздников, включающий в себя Рождество и завершающийся Новым годом. Подробнее о традициях Дня благодарения читайте далее в материале OBOZREVATEL.

История Дня благодарения

День благодарения связан с важнейшими событиями в истории США. Он появился благодаря первым переселенцам из Англии, которые прибыли к берегам Северной Америки в ноябре 1620 года и основали Плимутскую колонию на территории современного штата Массачусетс.

Более половины из около сотни переселенцев не смогли пережить первую зиму в новых краях – они погибли от холода, голода и болезней. Весной местные индейцы помогли англичанам в обработке каменистой почвы и выращивании культур. Неожиданно богатый урожай стал наградой за труды.

"Первый День благодарения. 1621 год", художник Жан Леон Жером Феррис Wikipedia

Первый губернатор поселенцев Уильям Брэдфорд предложил идею отметить день благодарности Богу. На праздник осенью в 1621 году позвали вождя и еще 90 индейцев племени, которое помогло колонистам выжить. Этот день стал первым Днем благодарения.

После обретения независимости от Великобритании первый президент США Джордж Вашингтон (1789-1797) предложил отмечать День благодарения как национальный праздник каждый год 26 ноября. А в 1941 году Конгресс США принял билль, которым постановил праздновать День благодарения в четвертый четверг ноября.

В День благодарения к столу принято подавать блюда из тыквы Pexels

Традиции праздника

В День благодарения американцы, по старинной традиции, собираются на семейный ужин в доме старшего поколения. Каждый член семьи произносит благодарственную речь за все хорошее, что есть в его жизни.

К столу принято подавать те же блюда, которые присутствовали на первом Дне благодарения в 1621 году. Фаршированная индейка с клюквенным сиропом и тыквенный пирог стали своеобразными символами праздника.

Традиционно праздничный ужин декорируют молодыми тыквами, яблоками, апельсинами, орехами, початками "индейской" кукурузы, каштанами, сухими листьями, осенними цветами и виноградом, что символизирует обилие даров природы.

Индейка считается одним из символов Дня благодарения Unsplash

В День благодарения существует обычай проводить Церемонию преподнесения индейки президенту США. Глава государства зачитывает указ о помиловании птицы, которая после этого отправляется в зоопарк доживать свой век, не рискуя быть съеденной.

В Нью-Йорке проходит парад огромных надувных игрушек, который с 1927 года организовывает компания Macy’s.

Следующий за Днем благодарения день называется Черной пятницей. С этой даты начинается рождественский сезон распродаж в магазинах и в интернете.

В Канаде День благодарения отмечают во второй понедельник октября.

Как сообщал OBOZREVATEL, в США ранее одобрили экспериментальный препарат от COVID-19, которым лечили президента Дональда Трампа.