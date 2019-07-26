День Архангела Гавриила — запреты и приметы праздника

В пятницу, 26 июля, православная церковь отмечает Собор Архангела Гавриила (Гавриила-громника). Этот праздник имеет еще одну дату. Так, первый раз его чествуют сразу после Благовещения, 8 апреля. В православии Гавриила считают вестником хороших новостей и открывателем божественных знаний.

OBOZREVATEL собрал подготовил информацию о празднике, а также о приметах и запрета сей день.

Собор Архангела Гавриила – история праздника

Господь избрал Гавриила для того, чтобы именно он сообщил Деве Марии, а вместе с ней и всех людей о великой радости – Воплощение Сына Божия. Именно поэтому, сразу на следующий день после Благовещения, 8 апреля, чествуют Господня посланника Архангела Гавриила.

Поводом для становления святых 26 июля стало дата освящения в ХVII веке храма, построенного в Константинополе в честь Гавриила.

В Священном Писании Гавриил упоминается, как вестник Божий. Известно, что он вдохновлял Моисея в написании книги Бытия, сообщал пророку Даниилу о судьбах еврейского народа. Праведной Анне Гавриил сообщил о рождении Девы Марии, а священнику Захарии – о рождении Господа крестителя.

В течение земной жизни Богородицы, Гавриил всегда находился рядом с ней.

Перед страданиями Иисуса, Гавриил являлся ему и оказывал сил. Известие же о Воскресении жены-мироносицы услышали именно от Гавриила.

На иконах Архангел изображен с райской ветвью, которую он принес Деве Марии, или же с зажженным фонарем в правой руке. Эти предметы являются символом доброй вести, которую он принес.

Что запрещено делать в День Архангела Гавриила

День Архангела Гавриила в народе считают днем тяжелого труда. Традиционно в эту пору люди проводят много времени на полях, ведь это активный период сбора урожая. Впрочем, 26 июля также считают громовым. В народе знают, что в поле в этот день работать запрещено, иначе архангел будет наказывать за это молнией или пожаром.

Приметы в День Архангела Гавриила

В день Архангела Гавриила наблюдали за природой и определяли, какой будет погода. Считалось, что к этому празднику рожь начинает наклонять свои стебли к земле.

Если 26 июля сухая погода, то и осень будет хорошей и сухой.

На улице тепло и солнечно – осень будет такой же теплой и солнечной.

Дождливый день знаменует скорый приход осени.

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