День Архангела Гавриила: что можно и что нельзя делать 26 июля

В воскресенье, 26 июля, православные верующие отмечают Собор Архангела Гавриила – одного из семи главных ангелов, который принес Деве Марии благую весть о рождении Спасителя.

В народе праздник известен как Гаврила Летний, Архангел Гавриил, Гаврилов день. О традициях праздника, его истории, приметах и запретах рассказывает OBOZREVATEL.

История праздника

Архангел Гавриил является одним из семи высших ангелов. В Писании он упоминается как Божий вестник, которого Господь посылает сообщить людям о спасении рода человеческого, а по Библии считается ангелом-хранителем избранного народа.

Именно Архангел Гавриил принес Деве Марии благую весть о рождении Спасителя, также он явился священнику Захарии, предсказав рождение Иоанна Крестителя, и святому Иосифу Обручнику во сне, чтобы открыть тайну Воплощения Сына Божия от Пресвятой Богородицы, он предупредил о замыслах Ирода и повелел бежать в Египет с Младенцем и Девой Марией.

Архангел Гавриил. Икона, XIV век Pinterest

Также Гавриил был послан с Небес, когда Иисус Христос перед Своими страданиями молился в Гефсиманском саду с просьбой укрепить Его дух.

От Архангела Гавриила жены-мироносицы услышали благую весть о Воскресении Сына Божьего.

На иконах Гавриил часто изображен с цветущей райской ветвью или белой лилией. Также встречаются иконы со сферическим зеркалом в руке и со свечой – в знак того, что пути Божии до времени не бывают ясны, но постигаются путем изучения слова Божия и послушания голосу совести; согласно христианской традиции, Гавриил открывает тайное знание Бога.

В Гаврилов день люди отправлялись работать в поле Pixabay

Традиции праздника

В некоторых регионах в Гаврилов день торжественно жали первый сноп, который принято было беречь: считалось, что он может творить чудеса. В этот день все старались трудиться в поле, дети шли собирать грибы и ягоды.

Издавна Архангел Гавриил считался покровителем скота, защитником от непогоды.

На Гаврила Летнего говорили: "Архангел Гавриил на хлебное поле ступил. Золотом зерно отливает, со святого неба добрая сила слетает".

Народные приметы на 26 июля

Сухая погода в Гаврилов день – к хорошей и сухой осени. Начинаются сильные дожди – следует опасаться гибели урожая.

Во время дождя слышно утиное кряканье – к теплой погоде.

26 июля идет дождь – зима будет богатой на трескучие морозы.

Низко летают ласточки – к поздней осени.

Грачи собираются в стаи – к ранней осени.

Издавна Архангел Гавриил считался покровителем скота, защитником от непогоды u-f.ru

Что нельзя делать в День Архангела Гавриила

На Гавриила в некоторых регионах запрещалось работать.

По примете, если в течение дня три раза споткнетесь, переступая порог, больше никуда не выходите из дома, это сулит неприятности.

Еще одно суеверие гласит, что нельзя рукой сметать крошки со стола, чтобы не навлечь на семью финансовые трудности.

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