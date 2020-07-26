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День Архангела Гавриила: что можно и что нельзя делать 26 июля

Алина Мельник
Праздники
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Архангел Гавриил – один из семи главных ангелов

Архангел Гавриил – один из семи главных ангелов. Фото: Wikipedia

В воскресенье, 26 июля, православные верующие отмечают Собор Архангела Гавриила – одного из семи главных ангелов, который принес Деве Марии благую весть о рождении Спасителя.

В народе праздник известен как Гаврила Летний, Архангел Гавриил, Гаврилов день. О традициях праздника, его истории, приметах и запретах рассказывает OBOZREVATEL.

История праздника

Архангел Гавриил является одним из семи высших ангелов. В Писании он упоминается как Божий вестник, которого Господь посылает сообщить людям о спасении рода человеческого, а по Библии считается ангелом-хранителем избранного народа.

Именно Архангел Гавриил принес Деве Марии благую весть о рождении Спасителя, также он явился священнику Захарии, предсказав рождение Иоанна Крестителя, и святому Иосифу Обручнику во сне, чтобы открыть тайну Воплощения Сына Божия от Пресвятой Богородицы, он предупредил о замыслах Ирода и повелел бежать в Египет с Младенцем и Девой Марией.

Архангел Гавриил. Икона, XIV век

Архангел Гавриил. Икона, XIV век Pinterest

Также Гавриил был послан с Небес, когда Иисус Христос перед Своими страданиями молился в Гефсиманском саду с просьбой укрепить Его дух.

От Архангела Гавриила жены-мироносицы услышали благую весть о Воскресении Сына Божьего.

На иконах Гавриил часто изображен с цветущей райской ветвью или белой лилией. Также встречаются иконы со сферическим зеркалом в руке и со свечой – в знак того, что пути Божии до времени не бывают ясны, но постигаются путем изучения слова Божия и послушания голосу совести; согласно христианской традиции, Гавриил открывает тайное знание Бога.

В Гаврилов день люди отправлялись работать в поле

В Гаврилов день люди отправлялись работать в поле Pixabay

Традиции праздника

В некоторых регионах в Гаврилов день торжественно жали первый сноп, который принято было беречь: считалось, что он может творить чудеса. В этот день все старались трудиться в поле, дети шли собирать грибы и ягоды.

Издавна Архангел Гавриил считался покровителем скота, защитником от непогоды.

На Гаврила Летнего говорили: "Архангел Гавриил на хлебное поле ступил. Золотом зерно отливает, со святого неба добрая сила слетает".

Народные приметы на 26 июля

  • Сухая погода в Гаврилов день – к хорошей и сухой осени. Начинаются сильные дожди – следует опасаться гибели урожая.

  • Во время дождя слышно утиное кряканье – к теплой погоде.

  • 26 июля идет дождь – зима будет богатой на трескучие морозы.

  • Низко летают ласточки – к поздней осени.

  • Грачи собираются в стаи – к ранней осени.

Издавна Архангел Гавриил считался покровителем скота, защитником от непогоды

Издавна Архангел Гавриил считался покровителем скота, защитником от непогоды u-f.ru

Что нельзя делать в День Архангела Гавриила

  • На Гавриила в некоторых регионах запрещалось работать.

  • По примете, если в течение дня три раза споткнетесь, переступая порог, больше никуда не выходите из дома, это сулит неприятности.

  • Еще одно суеверие гласит, что нельзя рукой сметать крошки со стола, чтобы не навлечь на семью финансовые трудности.

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