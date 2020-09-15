День Антония и Феодосия Киево-Печерских: как молиться и что нельзя делать 15 сентября

Во вторник, 15 сентября, православная церковь чествует память преподобных Антония и Феодосия Киево-Печерских – основателей Киево-Печерской лавры.

OBOZREVATEL предлагает узнать историю праздника, его традиции, приметы, запреты, а также публикует молитву святым Антонию и Феодосию.

История праздника: кто такие Антоний и Феодосий Киево-Печерские

Преподобный Антоний родился в начале XI века в городе Любеч вблизи Чернигова. Еще в юности он почувствовал влечение к высшей духовной жизни, принял постриг в одной из обителей на Афоне, куда отправился по внушению свыше.

Когда святой приобрел духовную опытность в своих подвигах, игумен дал ему послушание отправляться на Русь и насаждать иночество в этой новопросвещенной христианской стране.

Преподобный Антоний насаждал иночество на Руси Фото: lampada.in.ua

В 1051 году Антоний поселился в двухсаженной пещере в Киеве, выкопанной пресвитером Иларионом. Здесь он продолжил подвиги строгой иноческой жизни, и вскоре слава о нем распространилась по всей Руси. Многие стали приходить к нему за духовным советом, благословением или проситься на жительство. Так Антонием был принят преподобный Феодосий.

Феодосий вырос в Курске, с раннего детства он проявлял благочестивое настроение, бывал в церкви, читал слово Божие, был скромен, делал просфоры, которых иногда не хватало для литургии в храме. Однако мать не поддерживала его в этом, и услышав однажды в церкви слова Господни: "Кто любит отца или мать более, нежели Меня, недостоин Меня", он решил оставить ее и явился в Киев к преподобному Антонию.

Преподобный Феодосий явился из Курска в Киев к преподобному Антонию Фото: k-istine.ru

Когда у святого Антония насчитывалось уже 12 сподвижников, он удалился на соседнюю гору и вырыл себе там пещеру. Феодосий же остался в прежней пещере; вскоре он был избран во игумена.

К пещерам Антония и Феодосия стали приходить благочестивые юноши и просить разрешения остаться в обители. Монахи основали церковь, а сами пещеры превратили в кельи. Пещеры, выкопанные Антонием и другими монахами, впоследствии стали называться Ближние, или Антониевы пещеры, а старые получили название Дальние, или Феодосиевы.

Традиции праздника

15 сентября церковь также вспоминает святого мученика Маманта, римского христианина греческого происхождения. Его считают покровителем и заступником младенцев, больных с переломами, животных.

В народе праздник был известен как Мамонт Овчарник (святой считался покровителем коз и овец). Люди наводили порядок во дворах, сараях, загонах, где находились овцы и козы, окуривали помещения вереском, отгоняя нечистую силу, утепляли мхом.

В этот период завершался период летних гуляний молодежи: на вечеринки начинали собираться в домах.

15 сентября наблюдали за приметами, чтобы предсказать погоду на осень и зиму Фото: Pixabay

Что нельзя делать 15 сентября

Выгонять скотину со двора, в противном случае ей грозят болезни и прочие напасти: "Федота и Руфины, не выгоняй со двора поутру скотину: выгонишь – беду нагонишь!".

Ругаться, злиться, сквернословить, выяснять отношения.

Приметы на 15 сентября

Дождь, начавшийся утром, не будет длиться долго.

Во время вечернего доения у коровы стало твердое вымя – на следующий день будет похолодание.

На поверхность реки выплывают белые караси – к дождю.

Мыши роют норы с входом на юг – к суровой зиме.

Молитва святым Антонию и Феодосию

О угодницы Христовы, преподобнии отцы наши Антоние и Феодосие и вси святии Киево-Печерстии, светильницы пресветлые, святостию иноческаго жития первые просиявшие на земле Российстей, покровители града Киева и всего отечества нашего! К вам, молитвенникам теплым и предстателям непостыдным, усердно притекаем, в нуждах и скорбях наших утешения и помощи просяще. Помозите нам, рабам Божиим (имена), заступницы наши! Утвердите нас в вере святей, сохраните Церковь Божию от пагубных ересей и расколов, научите нас всегда творити заповеди Божия и вся предания церковная, от отец нам заповеданная, будите нам благосердые отцы и теплые молитвенницы, яко да прославим имя Живоначальныя Троицы, Отца и Сына и Святаго Духа во веки. Аминь.

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