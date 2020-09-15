День Антония и Феодосия Киево-Печерских: как молиться и что нельзя делать 15 сентября
Во вторник, 15 сентября, православная церковь чествует память преподобных Антония и Феодосия Киево-Печерских – основателей Киево-Печерской лавры.
OBOZREVATEL предлагает узнать историю праздника, его традиции, приметы, запреты, а также публикует молитву святым Антонию и Феодосию.
История праздника: кто такие Антоний и Феодосий Киево-Печерские
Преподобный Антоний родился в начале XI века в городе Любеч вблизи Чернигова. Еще в юности он почувствовал влечение к высшей духовной жизни, принял постриг в одной из обителей на Афоне, куда отправился по внушению свыше.
Когда святой приобрел духовную опытность в своих подвигах, игумен дал ему послушание отправляться на Русь и насаждать иночество в этой новопросвещенной христианской стране.
В 1051 году Антоний поселился в двухсаженной пещере в Киеве, выкопанной пресвитером Иларионом. Здесь он продолжил подвиги строгой иноческой жизни, и вскоре слава о нем распространилась по всей Руси. Многие стали приходить к нему за духовным советом, благословением или проситься на жительство. Так Антонием был принят преподобный Феодосий.
Феодосий вырос в Курске, с раннего детства он проявлял благочестивое настроение, бывал в церкви, читал слово Божие, был скромен, делал просфоры, которых иногда не хватало для литургии в храме. Однако мать не поддерживала его в этом, и услышав однажды в церкви слова Господни: "Кто любит отца или мать более, нежели Меня, недостоин Меня", он решил оставить ее и явился в Киев к преподобному Антонию.
Когда у святого Антония насчитывалось уже 12 сподвижников, он удалился на соседнюю гору и вырыл себе там пещеру. Феодосий же остался в прежней пещере; вскоре он был избран во игумена.
К пещерам Антония и Феодосия стали приходить благочестивые юноши и просить разрешения остаться в обители. Монахи основали церковь, а сами пещеры превратили в кельи. Пещеры, выкопанные Антонием и другими монахами, впоследствии стали называться Ближние, или Антониевы пещеры, а старые получили название Дальние, или Феодосиевы.
Традиции праздника
15 сентября церковь также вспоминает святого мученика Маманта, римского христианина греческого происхождения. Его считают покровителем и заступником младенцев, больных с переломами, животных.
В народе праздник был известен как Мамонт Овчарник (святой считался покровителем коз и овец). Люди наводили порядок во дворах, сараях, загонах, где находились овцы и козы, окуривали помещения вереском, отгоняя нечистую силу, утепляли мхом.
В этот период завершался период летних гуляний молодежи: на вечеринки начинали собираться в домах.
Что нельзя делать 15 сентября
Выгонять скотину со двора, в противном случае ей грозят болезни и прочие напасти: "Федота и Руфины, не выгоняй со двора поутру скотину: выгонишь – беду нагонишь!".
Ругаться, злиться, сквернословить, выяснять отношения.
Приметы на 15 сентября
Дождь, начавшийся утром, не будет длиться долго.
Во время вечернего доения у коровы стало твердое вымя – на следующий день будет похолодание.
На поверхность реки выплывают белые караси – к дождю.
Мыши роют норы с входом на юг – к суровой зиме.
Молитва святым Антонию и Феодосию
О угодницы Христовы, преподобнии отцы наши Антоние и Феодосие и вси святии Киево-Печерстии, светильницы пресветлые, святостию иноческаго жития первые просиявшие на земле Российстей, покровители града Киева и всего отечества нашего! К вам, молитвенникам теплым и предстателям непостыдным, усердно притекаем, в нуждах и скорбях наших утешения и помощи просяще. Помозите нам, рабам Божиим (имена), заступницы наши! Утвердите нас в вере святей, сохраните Церковь Божию от пагубных ересей и расколов, научите нас всегда творити заповеди Божия и вся предания церковная, от отец нам заповеданная, будите нам благосердые отцы и теплые молитвенницы, яко да прославим имя Живоначальныя Троицы, Отца и Сына и Святаго Духа во веки. Аминь.
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