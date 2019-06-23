День Анны и Александра: лучшие поздравления и открытки

23 июня отмечают день ангела Анны и Александра. Анна с иврита означает "благосклонность". Александр с древнегреческого – "защитник".

OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с лучшими поздравлениями и открытками для именинников в их праздник.

День ангела Анны – поздравления в стихах

Анна — значит "храбрость",

"Сила", "благодать".

А для нас лишь радость

Тебя, Аня, знать.

Ты правдолюбива,

Внешне — сорванец,

Иногда — плаксива,

В целом — молодец!

Нюта, излучаешь

Только доброту,

Ты нас окрыляешь,

Даришь красоту!

С праздником чудесным,

Анечка, тебя,

Будет интересной

Жизнь пускай твоя!

***

Ты бываешь прагматичной,

Временами ты спонтанна.

Ты прекрасна, необычна,

Восхитительная Анна.

Я тебе любви желаю,

Пылкой, словно ураган.

Пусть не будет в жизни яркой

Неприятностей и драм.

Пусть успех тебя настигнет,

Пусть удача в плен возьмет,

Пусть в работе, в жизни личной

Фантастически везет.

День ангела Анны – поздравления в прозе

Анна, поздравляю с днем ангела! Желаю, чтобы ты всегда была уверена в себе, никогда не сомневалась в своих решениях, цвела и радовала окружающих своей красотой, добрым сердцем и щедрой душой. Будь счастлива ежесекундно!

***

Анна, хочу пожелать, чтобы твой ангел всегда тебя оберегал и помогал тебе во всех твоих делах – домашних и рабочих, чтобы все твои начинания были воплощены в жизнь, чтобы тебе всегда сопутствовали удача, процветание и успех.

День ангела Александра – поздравления в стихах

С Днем именин Вас, Александр,

Поздравить я спешу скорей!

Пусть охраняет Вас Ваш ангел,

Успех в делах чтоб шел быстрей!

Пусть в жизни лучшее случится,

Вы любите всех защищать!

И Вам пусть в нужную минуту

Все в мире будут помогать!

***

Александр, с именинами тебя!

Пусть будет море тебе по колено,

Пусть не иссякнет удача твоя,

Денег и золота будет гора!

Самым веселым всегда оставайся.

Знаю я точно, что все по плечу

Самому лучшему брату на свете.

Сашка, я очень тобой дорожу!

День ангела Александра – поздравления в прозе

Александр, в твой день ангела пожелаю тебе быть всегда на позитиве, не останавливаться ни пред чем, смело и красиво писать длинную историю счастья и любви своей жизни, в которой непременно будет место для светлых мечтаний и великих дел.

***

Дорогой Александр, сегодня я от души тебя поздравляю и хочу пожелать всегда быть уверенным борцом за своё счастье и настоящим победителем. Пусть тебя ничего в этой жизни не пугает и не разочаровывает, пусть каждый день будет полон огня уверенности и целеустремлённости. Удачи и успехов тебе, Александр, здоровья и отваги, достойных побед и любви.

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