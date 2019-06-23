День Анны и Александра: лучшие поздравления и открытки

23 июня отмечают день ангела Анны и Александра. Анна с иврита означает "благосклонность". Александр с древнегреческого – "защитник".
OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с лучшими поздравлениями и открытками для именинников в их праздник.
День ангела Анны – поздравления в стихах
Анна — значит "храбрость",
"Сила", "благодать".
А для нас лишь радость
Тебя, Аня, знать.
Ты правдолюбива,
Внешне — сорванец,
Иногда — плаксива,
В целом — молодец!
Нюта, излучаешь
Только доброту,
Ты нас окрыляешь,
Даришь красоту!
С праздником чудесным,
Анечка, тебя,
Будет интересной
Жизнь пускай твоя!
***
Ты бываешь прагматичной,
Временами ты спонтанна.
Ты прекрасна, необычна,
Восхитительная Анна.
Я тебе любви желаю,
Пылкой, словно ураган.
Пусть не будет в жизни яркой
Неприятностей и драм.
Пусть успех тебя настигнет,
Пусть удача в плен возьмет,
Пусть в работе, в жизни личной
Фантастически везет.
День ангела Анны – поздравления в прозе
Анна, поздравляю с днем ангела! Желаю, чтобы ты всегда была уверена в себе, никогда не сомневалась в своих решениях, цвела и радовала окружающих своей красотой, добрым сердцем и щедрой душой. Будь счастлива ежесекундно!
***
Анна, хочу пожелать, чтобы твой ангел всегда тебя оберегал и помогал тебе во всех твоих делах – домашних и рабочих, чтобы все твои начинания были воплощены в жизнь, чтобы тебе всегда сопутствовали удача, процветание и успех.
День ангела Александра – поздравления в стихах
С Днем именин Вас, Александр,
Поздравить я спешу скорей!
Пусть охраняет Вас Ваш ангел,
Успех в делах чтоб шел быстрей!
Пусть в жизни лучшее случится,
Вы любите всех защищать!
И Вам пусть в нужную минуту
Все в мире будут помогать!
***
Александр, с именинами тебя!
Пусть будет море тебе по колено,
Пусть не иссякнет удача твоя,
Денег и золота будет гора!
Самым веселым всегда оставайся.
Знаю я точно, что все по плечу
Самому лучшему брату на свете.
Сашка, я очень тобой дорожу!
День ангела Александра – поздравления в прозе
Александр, в твой день ангела пожелаю тебе быть всегда на позитиве, не останавливаться ни пред чем, смело и красиво писать длинную историю счастья и любви своей жизни, в которой непременно будет место для светлых мечтаний и великих дел.
***
Дорогой Александр, сегодня я от души тебя поздравляю и хочу пожелать всегда быть уверенным борцом за своё счастье и настоящим победителем. Пусть тебя ничего в этой жизни не пугает и не разочаровывает, пусть каждый день будет полон огня уверенности и целеустремлённости. Удачи и успехов тебе, Александр, здоровья и отваги, достойных побед и любви.
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