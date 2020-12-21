День Анны 2020: что нельзя делать в праздник

Во вторник, 22 декабря, православные верующие в Украине почитают святую Анну – мать Пресвятой Богородицы. Этот день посвящен чуду зачатия ею Божьей Матери.

В народе праздник известен как Анна Зимняя, Анна Темная или Анна; наши предки считали, что с этого дня начинается новый год. О главных традициях и приметах, а также о том, как молиться святой, читайте далее в материале OBOZREVATEL.

Святая Анна родилась в 1 веке до н. э. в семье священника Матфана. Она и ее супруг святой Иоаким жили в городе Назарет Галилейский. По преданию, в течение 50 лет у них не было детей и когда однажды в храме Иоакиму отказали в праве принести жертву (бездетность считалась у евреев позором), он удалился в пустыню. Там ему явился ангел, возвестивший о скором рождении дочери.

Около 16-15 года до н. э. святая Анна родила Марию – ребенку дали имя, указанное ангелом. В знак благодарности супруги пообещали посвятить девочку Богу: в трехлетнем возрасте она была введена в Иерусалимский храм.

Когда Анна и Иоаким поставили Марию на первую ступень храма, к изумлению присутствующих, она сама смогла подняться на самый верх, где ее встретил первосвященник Захария.

Как сказано в житии, Иоаким умер в 80-летнем возрасте, спустя несколько лет после введения Марии в храм, а Анна – в возрасте 79 лет, через два года после преставления мужа. Последние годы она прожила при храме рядом с дочерью.

22 декабря верующие посещают церковь, чтобы помолиться о здоровье и счастье своих детей. Бесплодные просят у святой Анны скорейшего зачатия, а беременные – легких благополучных родов.

Женщины в положении на Анну соблюдали пост, избегали тяжелой работы и не выходили из дома: старались особенно беречь ребенка в утробе.

В этот день православные также отмечают праздник в честь чудотворной иконы Богородицы "Нечаянная радость", перед которой молятся о прощении грехов, исцелении от душевных недугов, глухоты, обращении заблудших.

Наши предки верили, что с Анны зима окончательно вступает в свои права; в других регионах говорили, что 22 декабря происходит поворот на лето или начинается Новый год.

Считалось, что с Дня Анны волки собираются в стаи, а на Крещение Господне, после выстрелов охотников, разбегаются.

Работать по дому, заниматься рукоделием: день Анны считался женским, поэтому все дела представительницы слабого пола старались перенести на другой день.

Ругаться, спорить, злиться, завидовать.

Ходить в лес: волки особенно опасны.

Выходить из дома, переступать острые предметы, разводить огонь, шить, вязать беременным: суеверные люди считают, что это грозит опасными последствиями женщине и ее будущему ребенку.

Много почек на ольхе и березе – к урожайному году.

Иней – под Новый год будет пасмурная погода.

На Анну солнечно – в Новый год тоже ясно будет.

Дождь идет – весна будет дождливой.

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