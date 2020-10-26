День ангела Златы: лучшие поздравления и открытки
Обладательницы имени Злата в понедельник, 26 октября, отмечают свой день ангела. Так, православная церковь в этот день почитает память их покровительницы великомученицы Златы Могленской.
К празднику OBOZREVATEL публикует поздравления в стихах и прозе, смс, открытки, картинки и видео.
Кто такая Злата Могленская
Злата Могленская (Хриса) жила в 18 веке в селе Слатина (сейчас Греция). Девушка была очень красива, и однажды ее похитил турок и попытался склонить принять ислам. Но Злата не поддалась на уговоры окружающих и ее подвергли пыткам. Ее били палками, прижигали лицо, вырезали из кожи ремни и, в конце концов, убили саблями. В селе тогда пребывал протоигумен афонского монастыря Ставроникита Тимофей, и перед гибелью мученица успела передать ему просьбу помолиться за нее. Девушка была тайно погребена ее односельчанами.
Празднование великомученице Злате было установлено в честь ее явления в 1912 году в городе Скопье в Северной Македонии, где тогда вспыхнуло антитурецкое восстание сербов. По преданию, 26 октября перед сербскими воинами явилась дева, которая укрепила их перед боем, чем помогла получить победу над турками. В этой деве сербы узнали Злату Могленскую, которая после этого была причислена к лику святых.
Значение имени Злата
Злата – имя славянского происхождения, возникшее в эпоху средневековья. Означает "золото" или "золотая".
День ангела Златы: смс, стихи и проза
Желаю тебе, Злата,
Удачи необъятной,
Улыбок ярких, смеха
И мощного успеха!
Порхать свободной пташкой,
Быть всех на свете краше,
В везении купаться
И жизнью наслаждаться!
***
Твоє ім'я – найкраще із імен,
Яким тебе благословила мати,
І ангел взяв тебе під свій покров,
Щоб до кінця життя оберігати!
Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,
З тобою разом хай сумує і радіє,
Ти вір йому, бо він не підведе,
На нього завжди буде й є надія!
***
Дорогая Злата, поздравляю!
Жизнь пусть будет хороша,
Счастье нежно согревает
И поет всегда душа.
Пусть кружит вокруг веселье,
Расцветая лаской и теплом.
За тобой шагает вдохновенье
И удача наполняет дом.
***
Чого побажати людині,
У якої щасливе життя,
Яка святкує вже нині
День свого Ангела?
У тебе здоров'я хороше,
До серця любов прийшла,
В кишенях завжди є гроші,
Сум-біда від тебе пішла.
Тож бажаю тобі я сьогодні:
Збережи цей душевний стан,
Нехай будуть у тебе ще сотні
Приємних див, днів та свят.
***
От всей души желаю, Злата,
Тебе успехов и удачи,
Всегда счастливо жить, богато
И становиться лишь богаче!
Пускай любовь тебя, родная,
Все время будет согревать!
Я в этот день тебе желаю,
Всего, о чем можно мечтать!
***
Хай ангел завжди тебе вберігає,
І в усьому, завжди, тобі допомагає!
Хай тобі Господь із неба,
Додає усе що треба.
Щоб добре серце мала,
І усім допомагала,
Розцвітала, багатіла,
І з роками молоділа.
Друзі щоб добра бажали,
На роботі поважали,
Щоби жити було мило,
Щоб завжди була щаслива!
***
Злата, с Днем ангела! Ты красива, умна, элегантна, обаятельна, общительна, ты интересный человек, с кучей идей и интересов. Оставайся такой всегда. Успехов во всех начинаниях, свершения самых невероятных планов, золотая наша!
***
Щиро вітаємо зі святом найвірнішого друга на світі! Злато, ти рідкісна людина – добра, чуйна, весела і надійна. Бажаємо тобі сімейного щастя, здійснення всіх твоїх бажань! Ти цього варта!
***
Поздравляю тебя, прелестная Злата. твое имя говорит само за себя, ты дороже золота, и я желаю тебе, чтобы "золотые горы" тебе не только обещались, чтобы настоящие герои могли их свернуть ради тебя! Будь счастлива, Злата, сияй золотыми лучами радости, надежды и любви, как яркое солнышко в чистом небе!
Картинки и открытки ко дню ангела Златы
Именины Златы: видео
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По материалам: pozdravok.ru.