День ангела Златы: лучшие поздравления и открытки

Обладательницы имени Злата в понедельник, 26 октября, отмечают свой день ангела. Так, православная церковь в этот день почитает память их покровительницы великомученицы Златы Могленской.

К празднику OBOZREVATEL публикует поздравления в стихах и прозе, смс, открытки, картинки и видео.

Кто такая Злата Могленская

Злата Могленская (Хриса) жила в 18 веке в селе Слатина (сейчас Греция). Девушка была очень красива, и однажды ее похитил турок и попытался склонить принять ислам. Но Злата не поддалась на уговоры окружающих и ее подвергли пыткам. Ее били палками, прижигали лицо, вырезали из кожи ремни и, в конце концов, убили саблями. В селе тогда пребывал протоигумен афонского монастыря Ставроникита Тимофей, и перед гибелью мученица успела передать ему просьбу помолиться за нее. Девушка была тайно погребена ее односельчанами.

Празднование великомученице Злате было установлено в честь ее явления в 1912 году в городе Скопье в Северной Македонии, где тогда вспыхнуло антитурецкое восстание сербов. По преданию, 26 октября перед сербскими воинами явилась дева, которая укрепила их перед боем, чем помогла получить победу над турками. В этой деве сербы узнали Злату Могленскую, которая после этого была причислена к лику святых.

Значение имени Злата

Злата – имя славянского происхождения, возникшее в эпоху средневековья. Означает "золото" или "золотая".

День ангела Златы: смс, стихи и проза

Желаю тебе, Злата,

Удачи необъятной,

Улыбок ярких, смеха

И мощного успеха!

Порхать свободной пташкой,

Быть всех на свете краше,

В везении купаться

И жизнью наслаждаться!

***

Твоє ім'я – найкраще із імен,

Яким тебе благословила мати,

І ангел взяв тебе під свій покров,

Щоб до кінця життя оберігати!

Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,

З тобою разом хай сумує і радіє,

Ти вір йому, бо він не підведе,

На нього завжди буде й є надія!

***

Дорогая Злата, поздравляю!

Жизнь пусть будет хороша,

Счастье нежно согревает

И поет всегда душа.

Пусть кружит вокруг веселье,

Расцветая лаской и теплом.

За тобой шагает вдохновенье

И удача наполняет дом.

***

Чого побажати людині,

У якої щасливе життя,

Яка святкує вже нині

День свого Ангела?

У тебе здоров'я хороше,

До серця любов прийшла,

В кишенях завжди є гроші,

Сум-біда від тебе пішла.

Тож бажаю тобі я сьогодні:

Збережи цей душевний стан,

Нехай будуть у тебе ще сотні

Приємних див, днів та свят.

***

От всей души желаю, Злата,

Тебе успехов и удачи,

Всегда счастливо жить, богато

И становиться лишь богаче!

Пускай любовь тебя, родная,

Все время будет согревать!

Я в этот день тебе желаю,

Всего, о чем можно мечтать!

***

Хай ангел завжди тебе вберігає,

І в усьому, завжди, тобі допомагає!

Хай тобі Господь із неба,

Додає усе що треба.

Щоб добре серце мала,

І усім допомагала,

Розцвітала, багатіла,

І з роками молоділа.

Друзі щоб добра бажали,

На роботі поважали,

Щоби жити було мило,

Щоб завжди була щаслива!

***

Злата, с Днем ангела! Ты красива, умна, элегантна, обаятельна, общительна, ты интересный человек, с кучей идей и интересов. Оставайся такой всегда. Успехов во всех начинаниях, свершения самых невероятных планов, золотая наша!

***

Щиро вітаємо зі святом найвірнішого друга на світі! Злато, ти рідкісна людина – добра, чуйна, весела і надійна. Бажаємо тобі сімейного щастя, здійснення всіх твоїх бажань! Ти цього варта!

***

Поздравляю тебя, прелестная Злата. твое имя говорит само за себя, ты дороже золота, и я желаю тебе, чтобы "золотые горы" тебе не только обещались, чтобы настоящие герои могли их свернуть ради тебя! Будь счастлива, Злата, сияй золотыми лучами радости, надежды и любви, как яркое солнышко в чистом небе!

Картинки и открытки ко дню ангела Златы

Именины Златы: видео

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По материалам: pozdravok.ru.