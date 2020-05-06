День ангела Юрия: лучшие открытки и поздравления с именинами
6 мая православные христиане почитают память святого великомученика Георгия Победоносца, который в народе известен как Юрий.
В этот день все, кто носит имя Юрий, отмечают свой День ангела. К празднику OBOZREVATEL подготовил лучшие открытки и поздравления Юре с именинами.
День ангела Юрия: стихи
Тебя мы, Юрий, поздравляем.
Сегодня мы тебе желаем
Любви, здоровья и тепла,
Успехов в жизни и добра.
Будь счастлив, радуйся, люби,
Мгновенье каждое цени.
Желаем мы друзей надежных,
Врагов желаем только ложных.
Достаток в жизни будет пусть,
Пусть верно будет избран путь.
Пусть в жизни все прекрасно будет,
А беды о тебе забудут.
***
Тебя, Юрий, поздравляю,
Счастья пожелать хочу,
Я желаю, чтоб все в жизни
Тебе было по плечу.
Чтобы был здоровьем крепок,
Было сил не занимать,
И в руках, чтоб птицу счастья
Мог надежно ты держать.
Чтобы целей добивался
И вершины покорял,
Я желаю, чтобы в жизни
Ты счастливым, Юрий, стал.
***
Юра, хочу я тебе пожелать,
Быть самым счастливым на этой планете,
Всех целей и планов своих достигать,
Не знать неудач и печали не встретить.
И радость тебя пусть в осаду возьмет,
Проблем даже близко не подпускает,
И пусть в каждом дне тебе крупно везет,
И крепко удача тебя обнимает.
С Днем ангела Юрия: поздравления в прозе
– Юрочка, я тебя искренне поздравляю и хочу пожелать никогда не сомневаться в своих силах и уверенно шагать к своим мечтам, всегда любить и быть любимым, надеяться на лучшее и успешно покорять новые вершины, получать от жизни удовольствие и искреннюю радость.
– Поздравляю, Юра. Желаю высоко летать и всегда добиваться поставленных целей. Будь счастлив, Юрий, любим и уважаем, уверен в своих силах и неутомим в поисках своей мечты. А чтобы все у тебя получилось, желаю здоровья, крепких сил, отваги сердца и удачи.
– Дорогой Юрий, будь успешен во всём, никогда не скучай и каждый раз находи то самое, что будет доставлять тебе только удовольствие. Поздравляю, Юра, и искренне желаю здоровья, удачи, любви, достатка и уверенности!
– Великолепный парень Юра, сегодня праздник твоей души, твой день, поздравляю тебя. Пожелаю больших успехов на пути к великим целям и заветным желаниям, желаю неутомимых сил и бодрости духа, нескончаемой энергии и вдохновения, крепкой любви и приятных счастливых моментов.
День ангела Юрия: открытки
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