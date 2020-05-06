6 мая православные христиане почитают память святого великомученика Георгия Победоносца, который в народе известен как Юрий.

В этот день все, кто носит имя Юрий, отмечают свой День ангела. К празднику OBOZREVATEL подготовил лучшие открытки и поздравления Юре с именинами.

День ангела Юрия

День ангела Юрия: стихи

Тебя мы, Юрий, поздравляем.

Сегодня мы тебе желаем

Любви, здоровья и тепла,

Успехов в жизни и добра.

Будь счастлив, радуйся, люби,

Мгновенье каждое цени.

Желаем мы друзей надежных,

Врагов желаем только ложных.

Достаток в жизни будет пусть,

Пусть верно будет избран путь.

Пусть в жизни все прекрасно будет,

А беды о тебе забудут.

***

День ангела Юрия

Тебя, Юрий, поздравляю,

Счастья пожелать хочу,

Я желаю, чтоб все в жизни

Тебе было по плечу.

Чтобы был здоровьем крепок,

Было сил не занимать,

И в руках, чтоб птицу счастья

Мог надежно ты держать.

Чтобы целей добивался

И вершины покорял,

Я желаю, чтобы в жизни

Ты счастливым, Юрий, стал.

***

День ангела Юрия

Юра, хочу я тебе пожелать,

Быть самым счастливым на этой планете,

Всех целей и планов своих достигать,

Не знать неудач и печали не встретить.

И радость тебя пусть в осаду возьмет,

Проблем даже близко не подпускает,

И пусть в каждом дне тебе крупно везет,

И крепко удача тебя обнимает.

С Днем ангела Юрия: поздравления в прозе

– Юрочка, я тебя искренне поздравляю и хочу пожелать никогда не сомневаться в своих силах и уверенно шагать к своим мечтам, всегда любить и быть любимым, надеяться на лучшее и успешно покорять новые вершины, получать от жизни удовольствие и искреннюю радость.

– Поздравляю, Юра. Желаю высоко летать и всегда добиваться поставленных целей. Будь счастлив, Юрий, любим и уважаем, уверен в своих силах и неутомим в поисках своей мечты. А чтобы все у тебя получилось, желаю здоровья, крепких сил, отваги сердца и удачи.

С Днем ангела Юрия

– Дорогой Юрий, будь успешен во всём, никогда не скучай и каждый раз находи то самое, что будет доставлять тебе только удовольствие. Поздравляю, Юра, и искренне желаю здоровья, удачи, любви, достатка и уверенности!

– Великолепный парень Юра, сегодня праздник твоей души, твой день, поздравляю тебя. Пожелаю больших успехов на пути к великим целям и заветным желаниям, желаю неутомимых сил и бодрости духа, нескончаемой энергии и вдохновения, крепкой любви и приятных счастливых моментов.

День ангела Юрия: открытки

День ангела Юрия

День ангела Юрия

День ангела Юрия

День ангела Юрия

День ангела Юрия

С Днем ангела Юрия

День ангела Юрия

День ангела Юрия

День ангела Юрия

С Днем ангела Юрия

С Днем ангела Юрия

День ангела Юрия

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что нельзя делать в Юрьев день 6 мая.