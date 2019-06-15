День ангела Юлии: лучшие поздравления и открытки

15 июня 2019 года отмечают день ангела Юлии. В переводе с греческого языка – "волнистая", "пушистая".

Носительница этого имени – общительная, творческая, восприимчивая к чужим страданиям. OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, как можно поздравить Юлию с днем ангела.

День ангела Юлии – поздравления в стихах

Дорогая наша Юля,

Поздравляем от души.

Будь такой же красотулей,

Обожай безумно жизнь.

Повод есть всегда для счастья,

Даже если нелегко.

Сильной будь и не печалься —

И взлетишь ты высоко.

Ангел пусть тебя укроет

От недобрых глаз и слов.

Все волнения — пустое,

Раз есть счастье и любовь.

***

Для Юли хочется сказать

Нечто особенное, к сердцу,

И лучшего лишь пожелать,

Жизнь сладкую, без доли перца.

Чтобы ничто не отвлекло,

Вперед всегда вели желанья,

Чтоб вечно сказочно везло,

Не знала разочарований.

И пусть всегда блестят глаза,

Пусть чаще смех одолевает,

Пускай счастливая звезда

Всегда над головой сияет.

День ангела Юлии – поздравления в прозе

Дорогая Юлия, поздравляю тебя с днем ангела. Желаю тебе быть счастливой. Желаю здоровья, любви и успехов в работе. Того, что ты и сама себе желаешь, но в двойном, а то и тройном размере.

***

Дорогая Юленька, милая моя, поздравляю тебя и от всего сердца пожелать хочу, чтобы удача тебе улыбалась, чтобы счастье твоё никуда от тебя не девалось, чтобы сердце любовью согревалось, чтобы ты всегда великолепной и чудесной оставалась.

День ангела Юлии – СМС

pexels.com

День ангела Юлия встречает,

Про неё друзья не забывают.

Жизнь легко пускай идёт и гладко,

В ней любви хватает и достатка.

Открытки

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 июня астрологи советуют некоторым знакам Зодиака планировать свой бюджет, для других же наступает отличное время инвестировать.

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