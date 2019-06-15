День ангела Юлии: лучшие поздравления и открытки

15 июня 2019 года отмечают день ангела Юлии. В переводе с греческого языка – "волнистая", "пушистая".
Носительница этого имени – общительная, творческая, восприимчивая к чужим страданиям. OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, как можно поздравить Юлию с днем ангела.
День ангела Юлии – поздравления в стихах
Дорогая наша Юля,
Поздравляем от души.
Будь такой же красотулей,
Обожай безумно жизнь.
Повод есть всегда для счастья,
Даже если нелегко.
Сильной будь и не печалься —
И взлетишь ты высоко.
Ангел пусть тебя укроет
От недобрых глаз и слов.
Все волнения — пустое,
Раз есть счастье и любовь.
***
Для Юли хочется сказать
Нечто особенное, к сердцу,
И лучшего лишь пожелать,
Жизнь сладкую, без доли перца.
Чтобы ничто не отвлекло,
Вперед всегда вели желанья,
Чтоб вечно сказочно везло,
Не знала разочарований.
И пусть всегда блестят глаза,
Пусть чаще смех одолевает,
Пускай счастливая звезда
Всегда над головой сияет.
День ангела Юлии – поздравления в прозе
Дорогая Юлия, поздравляю тебя с днем ангела. Желаю тебе быть счастливой. Желаю здоровья, любви и успехов в работе. Того, что ты и сама себе желаешь, но в двойном, а то и тройном размере.
***
Дорогая Юленька, милая моя, поздравляю тебя и от всего сердца пожелать хочу, чтобы удача тебе улыбалась, чтобы счастье твоё никуда от тебя не девалось, чтобы сердце любовью согревалось, чтобы ты всегда великолепной и чудесной оставалась.
День ангела Юлии – СМС
pexels.com
День ангела Юлия встречает,
Про неё друзья не забывают.
Жизнь легко пускай идёт и гладко,
В ней любви хватает и достатка.
Открытки
Как сообщал OBOZREVATEL, 15 июня астрологи советуют некоторым знакам Зодиака планировать свой бюджет, для других же наступает отличное время инвестировать.
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