День ангела Юлии 31 мая: как поздравить с праздником

Православные верующие 31 мая почитают память мученицы Иулии, одной из Семи святых дев, которые пострадали в начале IV века во время гонений при императоре Диоклетиане.

В этот день девочки, девушки и женщины по имени Юлия отмечают свои именины. К празднику OBOZREVATEL подготовил лучшие поздравления с Днем ангела: смс, стихи, открытки и видео.

С Днем ангела Юлии Pinterest

С Днем ангела Юлии: поздравления в стихах и прозе

Пусть добрый ангел жизнь твою хранит,

Пускай печали к тебе не подпускает,

Пусть неудача от тебя бежит,

Пускай удача тебя часто посещает.

Для тебя сегодня, Юлечка, все нежные слова,

Пусть будет жизнь твоя, как река полна,

Пусть все проблемы решаются легко,

Пускай в судьбе все будет очень хорошо.

***

День ангела Юлии otkritkiok.ru

Хай Юлю нашу, ангел вберігає,

І в усьому, завжди, їй допомагає!

Хай тобі Господь із неба,

Додає усе що треба.

Щоб добре серце мала,

І усім допомагала,

Розцвітала, багатіла,

І з роками молоділа.

Друзі щоб добра бажали,

На роботі поважали,

Щоби жити було мило,

Щоб завжди була щаслива!

***

Открытка с именинами Юлии maximum.fm

Дорогая Юленька, поздравляю тебя с Днем ангела и от всего сердца хочу пожелать, чтобы удача тебе улыбалась, чтобы счастье твое никуда от тебя не девалось, чтобы сердце любовью согревалось, чтобы ты всегда великолепной и чудесной оставалась.

***

Вітаю тебе, дорога Юлечко. Хочу побажати неймовірно щасливого життя, наповненого успіхом, веселощами, добром і радістю. Нехай твоя любов буде чистою і світлою, нехай душа радіє кожному світанку і заходу, нехай серце прагне до добрих вчинків і вічного блага.

Открытки ко Дню ангела Юлии

Поздравления с Днем ангела Юлии facedobra.com

Анимационная открытка с Днем ангела Юлии otkritkiok.ru

Гифка с Днем ангела Юлии otkritkiok.ru

Красивые картинки ко Дню ангела Юлии otkritkiok.ru

День ангела Юлии: смс и картинки otkritkiok.ru

Картинки гиф ко Дню ангела Юлии otkritkiok.ru

Видео в именины Юлии

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что нельзя делать в День Святой Троицы, который в 2020 году отмечается 7 июня.

По материалам: pozdravik.ru, pozdravok.ru.