День ангела Юлии 29 июля: как поздравить с праздником

В среду, 29 июля, обладательницы имени Юлия отмечают свой День ангела. Так, церковь в этот день чествует память их покровительницы – мученицы Юлии Корсиканской.

К празднику OBOZREVATEL подготовил оригинальные поздравления с именинами в стихах и прозе, открытки, картинки и видео.

День ангела Юлии: смс, стихи и проза

Путь подарят счастье, Юлия, тебе

Все твои мечты, надежды и желания.

В твоей легкой и удачливой судьбе

Будет только счастье, процветание!

И пусть каждый день тебя встречает,

Дарит лишь гармонию, любовь.

И жизнь пусть будет лишь такая,

Чтоб была радость вновь и вновь!

***

Хай Юлю нашу, ангел вберігає,

І в усьому, завжди, їй допомагає!

Хай тобі Господь із неба,

Додає усе що треба.

Щоб добре серце мала,

І усім допомагала,

Розцвітала, багатіла,

І з роками молоділа.

Друзі щоб добра бажали,

На роботі поважали,

Щоби жити було мило,

Щоб завжди була щаслива!

***

С Днем ангела Юлии Фото: maximum.fm

Юлия, Ангел с небес сошел

И средь земли ты живешь.

Пусть все сбывается светлое,

О чем мечтаешь и ждешь!

***

Юленько, вітаю з Днем ангела. Бажаю, щоб в твоє життя щодня приходило щастя, удача і диво. Нехай душа не втомлюється вірити в чудеса і вони трапляються, нехай серце буде наповненим щирим коханям і тебе шалено кохають.

***

Юлия, будь всегда той же очаровательной и радостной. Оставайся человеком, который искрит уверенностью и дарит ее окружающим. Я желаю дружной семьи, успехов в делах, а дни пусть радуют победами.

С Днем ангела Юлии: картинки и открытки

Поздравления с Днем ангела Юлии Фото: vjoy.cc

Открытка ко Дню ангела Юлии Фото: facedobra.com

Пожелания в День ангела Юлии Фото: Pinterest

Стихи ко Дню ангела Юлии Фото: Pinterest

Именины Юлии: видео

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По материалам: pozdravok.ru.