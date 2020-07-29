День ангела Юлии 29 июля: как поздравить с праздником
29 июля обладательницы имени Юлия отмечают именины. Фото: Pixabay
В среду, 29 июля, обладательницы имени Юлия отмечают свой День ангела. Так, церковь в этот день чествует память их покровительницы – мученицы Юлии Корсиканской.
К празднику OBOZREVATEL подготовил оригинальные поздравления с именинами в стихах и прозе, открытки, картинки и видео.
День ангела Юлии: смс, стихи и проза
Путь подарят счастье, Юлия, тебе
Все твои мечты, надежды и желания.
В твоей легкой и удачливой судьбе
Будет только счастье, процветание!
И пусть каждый день тебя встречает,
Дарит лишь гармонию, любовь.
И жизнь пусть будет лишь такая,
Чтоб была радость вновь и вновь!
***
Хай Юлю нашу, ангел вберігає,
І в усьому, завжди, їй допомагає!
Хай тобі Господь із неба,
Додає усе що треба.
Щоб добре серце мала,
І усім допомагала,
Розцвітала, багатіла,
І з роками молоділа.
Друзі щоб добра бажали,
На роботі поважали,
Щоби жити було мило,
Щоб завжди була щаслива!
***
С Днем ангела Юлии Фото: maximum.fm
Юлия, Ангел с небес сошел
И средь земли ты живешь.
Пусть все сбывается светлое,
О чем мечтаешь и ждешь!
***
Юленько, вітаю з Днем ангела. Бажаю, щоб в твоє життя щодня приходило щастя, удача і диво. Нехай душа не втомлюється вірити в чудеса і вони трапляються, нехай серце буде наповненим щирим коханям і тебе шалено кохають.
***
Юлия, будь всегда той же очаровательной и радостной. Оставайся человеком, который искрит уверенностью и дарит ее окружающим. Я желаю дружной семьи, успехов в делах, а дни пусть радуют победами.
С Днем ангела Юлии: картинки и открытки
Поздравления с Днем ангела Юлии Фото: vjoy.cc
Открытка ко Дню ангела Юлии Фото: facedobra.com
Пожелания в День ангела Юлии Фото: Pinterest
Стихи ко Дню ангела Юлии Фото: Pinterest
Именины Юлии: видео
Ранее OBOZREVATEL публиковал 10 метких цитат королевы сарказма Фаины Раневской.
По материалам: pozdravok.ru.