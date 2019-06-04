День ангела Якова, Владимира и Софии: как оригинально поздравить

4 июня отмечается День ангела Якова, Владимира и Софии. Имя Владимир переводится как "владеющий миром". Греческое имя София в переводе значит "мудрость", а имя Яков значит "следующий по пятам".

OBOZREVATEL предлагает читателю оригинальные поздравления и открытки с именинами.

СТБ

Поздравления с Днем ангела для Владимира

Славянское имя Владимир переводится как "владеющий миром". Обладатель такого имени – мужчина любознательный, упорный, благоразумный и миролюбивый, ценящий душевный комфорт и чистоту в доме, стремящийся к лидерству в компании.

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Владимир, с праздником тебя.

Мира, и счастья, и добра

Желаю я, в достатке жить,

Проблем не знать и не тужить.

Желаю крепкого здоровья,

Желаю сбыться всем мечтам,

Забыть обиды и плохое.

Пусть мир ложится весь к ногам.

Желаю в жизни не сдаваться,

Надежду с верой не терять,

С родными в жизни не расстаться,

Проблем себе не создавать!

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Для Владимира сегодня

Поздравления мои.

Я тебе желаю счастья

И, конечно же, любви.

Чтобы шел по жизни твердо,

Чтобы миром ты владел,

Чтоб свернуть сумел ты горы

Да и в жизни преуспел.

Дом пусть будет полной чашей,

Светом и теплом согрет.

Пожелать хочу здоровья

И добра на много лет.

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Великого и мужественного Владимира, прекрасного мужчину поздравляю с праздником. Желаю всегда быть лидером по жизни, стремиться к целям и заполучать успех, желаю крепкого здоровья и благополучия, море удовольствий и веселья.

Поздравления с Днем ангела для Софии

Древнее греческое имя София в переводе значит "Мудрость". Софии отличаются своей возвышенностью и утонченностью, при этом она терпелива, отзывчива, но принципиальна.

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Имя редкое — София,

Но звучит оно легко.

И тебе оно подходит,

Без сомнения, хорошо.

Имя "мудрость" означает,

Твой характер отражает.

Ты задумчива, скромна,

Ну а главное, добра!

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Имя дивной красоты,

И душевной доброты,

Ты — София, ты мудра,

Будь собою ты всегда!

Ни случится, что в судьбе,

Доверяй своей душе,

Про надежду не забудь,

С нею легче будет путь.

Доверяй своим решеньям,

Пусть не будет в них сомнений,

Ты цени своих друзей,

Помни всех родных людей!

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София, поздравляю с праздником! Желаю, красоты и доброты, отзывчивости и поддержки, взаимопонимания и заботы. Пусть тебя окружает гармония, достаток, комфорт и беззаботность. Крепкого здоровья, преданных друзей и успеха во всех запланированных делах!

Поздравления с Днем ангела для Якова

Обладатели имени Яков всегда расчетливые и умные люди. Любую ситуацию они продумывают на несколько шагов вперед. Долго осваиваются в новой обстановке, долго привыкают к новым людям.

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Тебя, Яков, поздравляю

И желаю светлых дней,

Не закроют солнца тучи

Никогда в судьбе твоей.

Силой духа и упорством

Ты их сможешь разогнать,

Даже можешь ты заставить

Солнце ярче засиять.

За мечтой своей упорно

По пятам иди вперед,

И пусть вера и надежда

Тебя к счастью приведет.

Яков, в этот светлый час

Поздравляю я сердечно вас!

Будьте радостны, здоровы,

Пусть успех приходит снова.

Лучше пусть вообще не покидает

И дела любые он сопровождает.

Пусть мечта исполнится сейчас

И достаток вырастит в сто раз.

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 июня православные христиане будут отмечать важный праздник - Вознесение Господне. Согласно Евангелию, Иисус Христос после своего воскрешения больше месяца пребывал на земле среди своих учеников и паствы. А по истечении этого срока он собрал апостолов благословил их и во плоти вознесся на небо.

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