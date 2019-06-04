День ангела Якова, Владимира и Софии: как оригинально поздравить

4 июня отмечается День ангела Якова, Владимира и Софии. Имя Владимир переводится как "владеющий миром". Греческое имя София в переводе значит "мудрость", а имя Яков значит "следующий по пятам".
OBOZREVATEL предлагает читателю оригинальные поздравления и открытки с именинами.
СТБ
Поздравления с Днем ангела для Владимира
Славянское имя Владимир переводится как "владеющий миром". Обладатель такого имени – мужчина любознательный, упорный, благоразумный и миролюбивый, ценящий душевный комфорт и чистоту в доме, стремящийся к лидерству в компании.
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Владимир, с праздником тебя.
Мира, и счастья, и добра
Желаю я, в достатке жить,
Проблем не знать и не тужить.
Желаю крепкого здоровья,
Желаю сбыться всем мечтам,
Забыть обиды и плохое.
Пусть мир ложится весь к ногам.
Желаю в жизни не сдаваться,
Надежду с верой не терять,
С родными в жизни не расстаться,
Проблем себе не создавать!
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Для Владимира сегодня
Поздравления мои.
Я тебе желаю счастья
И, конечно же, любви.
Чтобы шел по жизни твердо,
Чтобы миром ты владел,
Чтоб свернуть сумел ты горы
Да и в жизни преуспел.
Дом пусть будет полной чашей,
Светом и теплом согрет.
Пожелать хочу здоровья
И добра на много лет.
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Великого и мужественного Владимира, прекрасного мужчину поздравляю с праздником. Желаю всегда быть лидером по жизни, стремиться к целям и заполучать успех, желаю крепкого здоровья и благополучия, море удовольствий и веселья.
Поздравления с Днем ангела для Софии
Древнее греческое имя София в переводе значит "Мудрость". Софии отличаются своей возвышенностью и утонченностью, при этом она терпелива, отзывчива, но принципиальна.
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Имя редкое — София,
Но звучит оно легко.
И тебе оно подходит,
Без сомнения, хорошо.
Имя "мудрость" означает,
Твой характер отражает.
Ты задумчива, скромна,
Ну а главное, добра!
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Имя дивной красоты,
И душевной доброты,
Ты — София, ты мудра,
Будь собою ты всегда!
Ни случится, что в судьбе,
Доверяй своей душе,
Про надежду не забудь,
С нею легче будет путь.
Доверяй своим решеньям,
Пусть не будет в них сомнений,
Ты цени своих друзей,
Помни всех родных людей!
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София, поздравляю с праздником! Желаю, красоты и доброты, отзывчивости и поддержки, взаимопонимания и заботы. Пусть тебя окружает гармония, достаток, комфорт и беззаботность. Крепкого здоровья, преданных друзей и успеха во всех запланированных делах!
Поздравления с Днем ангела для Якова
Обладатели имени Яков всегда расчетливые и умные люди. Любую ситуацию они продумывают на несколько шагов вперед. Долго осваиваются в новой обстановке, долго привыкают к новым людям.
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Тебя, Яков, поздравляю
И желаю светлых дней,
Не закроют солнца тучи
Никогда в судьбе твоей.
Силой духа и упорством
Ты их сможешь разогнать,
Даже можешь ты заставить
Солнце ярче засиять.
За мечтой своей упорно
По пятам иди вперед,
И пусть вера и надежда
Тебя к счастью приведет.
Яков, в этот светлый час
Поздравляю я сердечно вас!
Будьте радостны, здоровы,
Пусть успех приходит снова.
Лучше пусть вообще не покидает
И дела любые он сопровождает.
Пусть мечта исполнится сейчас
И достаток вырастит в сто раз.
Как сообщал OBOZREVATEL, 6 июня православные христиане будут отмечать важный праздник - Вознесение Господне. Согласно Евангелию, Иисус Христос после своего воскрешения больше месяца пребывал на земле среди своих учеников и паствы. А по истечении этого срока он собрал апостолов благословил их и во плоти вознесся на небо.
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